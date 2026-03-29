Colapinto, autocrítico tras el GP de Japón: “Es difícil seguir de cerca a los demás”

Luego de finalizar en el decimosexto puesto en el Gran Premio de Japón, en la Fórmula 1, Franco Colapinto hizo un análisis sincero de su rendimiento, destacando una buena largada que no pudo sostener con el correr de las vueltas.

“Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam) Lawson”, expresó el piloto de Alpine, evidenciando su frustración por no poder progresar en pista.

La competencia, que tuvo como ganador al joven italiano Kimi Antonelli con Mercedes, estuvo marcada por la interrupción tras el accidente de Oliver Bearman, lo que derivó en el ingreso del Safety Car, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Para Colapinto, este factor fue determinante: “Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos está faltando”.__IP__

Por último, el pilarense de 22 años también hizo referencia a la diferencia de rendimiento con su compañero Pierre Gasly, quien finalizó séptimo, y remarcó la dificultad de correr en tráfico: “Las largadas son un poco peligrosas pero divertidas. Cuando arrancás bien, avanzás un par de puestos, pero fue una carrera dura. Estuve atrás de Lawson, y cuando salió el Safety Car perdimos cinco lugares. Es difícil seguir de cerca a los demás”.