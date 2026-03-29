Carmen Barbieri reveló hace cuánto no está en pareja y sorprendió con su sinceridad

La escena tuvo risas, recuerdos y una confesión que no pasó desapercibida. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, Carmen Barbieri dejó una de las frases más comentadas de la noche: hace más de 20 años que no está en pareja.

Todo comenzó con una observación filosa de la conductora sobre su historial amoroso. Lejos de esquivar el tema, Barbieri respondió con naturalidad: “Tuve muchos novios, por eso debe ser como veinte años que no salgo con nadie”. La aclaración no dejó lugar a dudas. Ante la repregunta de Lizy Tagliani, fue aún más contundente: no hay relaciones, ni citas, ni encuentros ocasionales.

Detrás de esa decisión, explicó, hay un motivo claro: el miedo. “Soy muy miedosa y con gente que no conozco no salgo, me lo tienen que presentar”, sostuvo, marcando distancia con las formas actuales de vincularse.

Sin embargo, hubo una excepción que rompió esa lógica. La actriz recordó una situación tan simple como inesperada: un hombre le acercó su número de teléfono en un papel mientras circulaba en auto. Intrigada, lo llamó. El vínculo se extendió durante siete meses y dejó un dato curioso: él tenía veinte años menos.

El recorrido por su vida sentimental también incluyó una mención inevitable a Jorge Porcel. Barbieri evocó ese vínculo con cariño y destacó lo que la había enamorado: “Su inteligencia y su talento”. Incluso compartió una anécdota familiar que sumó un tono distendido a la charla.

En el tramo final, la conversación giró hacia su presente mediático. Consultada sobre sus habituales cruces televisivos, la conductora aseguró que atraviesa una etapa distinta. “No tengo más ganas de estar enemistada”, afirmó. Según explicó, hoy prioriza la tranquilidad y evita confrontaciones.

Aun así, dejó en claro que no piensa cambiar su estilo. Frente a la observación de Hernán Drago sobre los cambios en la sensibilidad del público, Barbieri fue firme: su humor sigue siendo el mismo. “Es negro, pero limpio”, definió.