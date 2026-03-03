PUBLICIDAD

21°
3 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Gobierno de la Provincia
Minería
reforma laboral de Milei
Caso Nahuel Gallo
Automovililsmo
Agencia Provincial Salta Deportes
Municipios

Borelli: "Construimos una ciudad distinta"

El intendente de Cerrillos dio su mensaje al concejo.
Martes, 03 de marzo de 2026 01:19
Enrique Borelli, en su paso por el Concejo Deliberante.
El intendente Enrique Borelli, acompañado por funcionarios municipales y vecinos, dejó inaugurado el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante con un mensaje claro: Cerrillos está en marcha y con rumbo definido.

"Hoy vengo a contarles en qué ciudad nos estamos convirtiendo, con soluciones estructurales que venían postergadas desde hace mucho tiempo. Esta ciudad que proyectamos hace dos años ya se empieza a ver y a sentir", expresó.

Durante su discurso, Borelli repasó los principales avances del último año en infraestructura, turismo, educación y, especialmente, en desarrollo económico. Destacó la llegada de nuevas empresas que eligen instalarse en el municipio, consolidando a Cerrillos como un centro estratégico de distribución en el Valle de Lerma, generando inversión y empleo genuino para nuestros vecinos.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

