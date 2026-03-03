Borelli: "Construimos una ciudad distinta"

El intendente Enrique Borelli, acompañado por funcionarios municipales y vecinos, dejó inaugurado el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante con un mensaje claro: Cerrillos está en marcha y con rumbo definido.

"Hoy vengo a contarles en qué ciudad nos estamos convirtiendo, con soluciones estructurales que venían postergadas desde hace mucho tiempo. Esta ciudad que proyectamos hace dos años ya se empieza a ver y a sentir", expresó.

Durante su discurso, Borelli repasó los principales avances del último año en infraestructura, turismo, educación y, especialmente, en desarrollo económico. Destacó la llegada de nuevas empresas que eligen instalarse en el municipio, consolidando a Cerrillos como un centro estratégico de distribución en el Valle de Lerma, generando inversión y empleo genuino para nuestros vecinos.