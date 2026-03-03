La CGT apela a la Justicia para frenar la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó ayer en Tribunales un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral que obtuvo sanción definitiva el viernes último en el Senado. La central obrera ingresó escritos en el fuero Laboral y en el Contencioso Administrativo, pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

"Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional", afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con la prensa en la puerta de Tribunales.

Sola realizó la presentación junto a los otros cosecretarios generales, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Según explicó, la acción judicial responde a la postura que la central sindical viene sosteniendo desde el inicio del debate. "Con esta presentación cumplimos con lo que venimos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley", señaló.

La Asociación Gremial de Abogacía del Estado radicó ante la Justicia una demanda colectiva en contra de la reforma laboral.

El planteo cuestiona que la reforma avanza sobre características "protectorias" de la legislación anterior y vulnera el principio de progresividad en materia de derechos laborales. En un comunicado, la CGT sostuvo que la norma afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con rango constitucional.

"La mal llamada 'modernización' significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales", indicó la central. Entre los puntos observados, advirtió que se vulnera el principio de Progresividad, que impide retroceder en derechos adquiridos, y el principio protectorio, que busca equilibrar la relación entre empleador y trabajador, y obliga a brindar tutela especial a la parte más débil de la relación laboral.

La reforma laboral "es una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan principios constitucionales", dijo la CGT.

Según el escrito, también se afectan derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y la seguridad social.

Además, la CGT cuestionó que la normativa permitiría jornadas de hasta 12 horas y cambios en el régimen de horas extras que podrían derivar en una reducción salarial.

En el plano político, Jerónimo sostuvo que "hoy ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al Gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores".

La presentación de la CGT ante la Justicia laboral busca que se declare la inconstitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso.

También criticó el discurso presidencial de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa y consideró que "este es un Gobierno para pocos y de especulación financiera".

Por su parte, Argüello rechazó las cifras oficiales sobre el empleo. "Decir que bajó el desempleo es una locura total. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo", afirmó.