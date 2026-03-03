"Los convoco a trabajar por una ciudad más ordenada"

El domingo se realizó el acto de apertura de sesiones 2026, en el que el reelecto jefe comunal de San José de Metán, José Issa, hizo un balance de su gestión y destacó los avances logrados durante el año pasado en lo que respecta a obras públicas, salud, educación, desarrollo social, empleo, deporte, ordenamiento urbano y servicios.

"San José de Metán necesita del esfuerzo colectivo, del diálogo permanente y de la unidad para seguir creciendo. Por eso los convoco a trabajar juntos por una ciudad más ordenada, solidaria y con oportunidades, donde cada familia pueda vivir con dignidad y proyectar su futuro con esperanza. Que nos guíe la protección de nuestro santo patrono San José para que, con fe y compromiso, sigamos construyendo juntos el Metán que todos soñamos", destacó.

Dijo que durante 2025 "la retracción de la actividad económica de la Nación y la ausencia de la obra pública impactó cruelmente en nuestra comunidad. Con mucho esfuerzo y con el acompañamiento del Gobierno Provincial pudimos sostener un vigoroso plan de obras, de capacitaciones y apoyo a los sectores más castigados", remarcó.

Issa señaló que algunos de los compromisos asumidos en 2019 fueron ordenar el municipio, sanear cuentas y que cada aporte de los metanenses vuelva en obras y servicios. "Así lo seguimos haciendo. Gobernamos en tiempos complejos, con recursos limitados, el cierre de más de 80 comercios en nuestra ciudad y una caída de la actividad económica que incrementa necesidades. Ante este contexto, insistimos en gestiones y el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia que escucha y responde a las demandas de los metanenses", dijo en su discurso el jefe comunal de Metán.