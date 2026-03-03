PUBLICIDAD

3 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Gobierno de la Provincia
Minería
reforma laboral de Milei
Caso Nahuel Gallo
Automovililsmo
Agencia Provincial Salta Deportes
Municipios

"Los convoco a trabajar por una ciudad más ordenada"

El intendente de Metán, José María Issa inauguró el periodo de sesiones del Concejo Deliberante. Destacó el plan de obras que lleva adelante el municipio.
Martes, 03 de marzo de 2026 01:19
José María, en la apertura de sesiones del Concejo.
El domingo se realizó el acto de apertura de sesiones 2026, en el que el reelecto jefe comunal de San José de Metán, José Issa, hizo un balance de su gestión y destacó los avances logrados durante el año pasado en lo que respecta a obras públicas, salud, educación, desarrollo social, empleo, deporte, ordenamiento urbano y servicios.

"San José de Metán necesita del esfuerzo colectivo, del diálogo permanente y de la unidad para seguir creciendo. Por eso los convoco a trabajar juntos por una ciudad más ordenada, solidaria y con oportunidades, donde cada familia pueda vivir con dignidad y proyectar su futuro con esperanza. Que nos guíe la protección de nuestro santo patrono San José para que, con fe y compromiso, sigamos construyendo juntos el Metán que todos soñamos", destacó.

Dijo que durante 2025 "la retracción de la actividad económica de la Nación y la ausencia de la obra pública impactó cruelmente en nuestra comunidad. Con mucho esfuerzo y con el acompañamiento del Gobierno Provincial pudimos sostener un vigoroso plan de obras, de capacitaciones y apoyo a los sectores más castigados", remarcó.

Issa señaló que algunos de los compromisos asumidos en 2019 fueron ordenar el municipio, sanear cuentas y que cada aporte de los metanenses vuelva en obras y servicios. "Así lo seguimos haciendo. Gobernamos en tiempos complejos, con recursos limitados, el cierre de más de 80 comercios en nuestra ciudad y una caída de la actividad económica que incrementa necesidades. Ante este contexto, insistimos en gestiones y el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia que escucha y responde a las demandas de los metanenses", dijo en su discurso el jefe comunal de Metán.

 

Temas de la nota

