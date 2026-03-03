Salta tiene una nueva fábrica municipal para generar trabajo

La Municipalidad de Salta puso en marcha la segunda Fábrica Municipal, un espacio pensado para que vecinos que se dedican al rubro textil puedan producir aunque no cuenten con herramientas propias. La nueva sede comenzó a funcionar en barrio Alto La Viña, en Olacapato entre Dragones y avenida de los Jockeys, zona oeste de la ciudad, y atiende de lunes a viernes de 8 a 20. Los interesados pueden solicitar turnos de tres horas a través de la App Muni Salta o mediante la página web oficial, una modalidad que permite organizar el uso del equipamiento y ampliar el acceso a más emprendedores.

El establecimiento está equipado con máquinas familiares e industriales, entre ellas rectas industriales Goldex GL 8900, recta pesada OSAKA os842-5 y overlock de cinco hilos TANK TN 500dd-02. Este equipamiento posibilita realizar confecciones de distinta complejidad, desde prendas básicas hasta trabajos más elaborados. La iniciativa apunta tanto a quienes recién comienzan como a quienes ya tienen experiencia y necesitan potenciar su producción para generar mayores ingresos.

Guardería

Uno de los puntos destacados del nuevo espacio es que cuenta con guardería, lo que permite que madres y padres puedan trabajar mientras sus hijos permanecen al cuidado de personal capacitado. De esta manera, el municipio busca eliminar una de las principales barreras que enfrentan muchas personas a la hora de capacitarse o desarrollar una actividad productiva.

Durante la apertura, el intendente Emiliano Durand remarcó que la propuesta forma parte de una política integral de formación y empleo local. También hizo alusión a la Escuela de Minería que abrirá la comuna en pocos meses: "Queremos formar a los salteños, gratuitamente por supuesto, en esos trabajos. ¿Para qué? Para que cuando las empresas contraten a esa gente no tengan que buscarlas en San Juan o en Mendoza, sino que sean laburo para los salteños y que los laburos queden en Salta, que la riqueza que se saca de Salta sea para gente de Salta", expresó.

El jefe comunal también adelantó que el municipio ampliará la oferta de oficios estratégicos. "En la zona sudeste vamos a abrir la primera escuela de mecánica de motos y automóviles. Van a ser cursos semestrales o anuales con certificado y esto te da un laburo inmediato. Y también vamos a enseñar mecánica de maquinaria pesada. Eso hay muy poco en Salta. Si la minería crece como está previsto, vos vas a tener un laburo ahí", afirmó.

Desde la Municipalidad destacaron que la primera Fábrica Municipal, ubicada en San Benito, ya fue utilizada por más de 15 mil personas que pudieron capacitarse, perfeccionarse y fortalecer sus emprendimientos. Con esta segunda sede, la gestión busca descentralizar la oferta, acercar oportunidades a más barrios y consolidar un esquema que combine capacitación gratuita, acceso a herramientas y generación concreta de trabajo en la ciudad.