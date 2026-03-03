Secuestran en Buenos Aires droga de Orán

Un importante cargamento de droga que salió desde el norte del país fue interceptado en la Ciudad de Buenos Aires. Efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron 22,7 kilos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una valija en un micro proveniente de Orán, en la provincia de Salta.

El procedimiento se realizó en el marco del Plan Verano dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar los controles durante la temporada estival. Personal del Departamento Federal de Investigaciones, a través de la Comisaría Terminal de Ómnibus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevaba adelante tareas preventivas en la estación de Liniers cuando detectó una imagen sospechosa en el scanner de rayos X.

Al inspeccionar el equipaje, el sistema reveló la presencia de varios "ladrillos" compactos con características compatibles con material orgánico. Con la intervención de la Sección Canes de Seguridad en Medios de Transporte, se procedió a la apertura de la valija. En su interior encontraron 21 panes de color negro que ocultaban 22,7 kilos de cocaína.

Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº8, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, Secretaría Nº16 del Dr. Gustavo Russo, que ordenó el secuestro del estupefaciente y la detención del propietario del equipaje.

El detenido es un ciudadano boliviano de 64 años que había arribado a la terminal porteña luego de abordar un micro que partió desde Orán.