Un padre asesinó a uno de sus hijos e hirió a otro

Un hombre asesinó a puñaladas a uno de sus hijos, un adolescente de 17 años, e hirió de gravedad a otro tras mantener una pelea con ambos en una casa del Barrio Sarmiento en Santiago del Estero, tras lo cual se dio a la fuga, pero fue detenido horas después de ocurrido el hecho.

Según información de los medios locales a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el trágico episodio ocurrió pasadas las 22.30 del domingo en una vivienda ubicada en el cruce de Inti Huasi y Granadero Saavedra del citado barrio y el agresor fue identificado como Miguel "Simpson" Noriega, de 40 años.

En la citada casa y por causas que se investigan, se produjo una pelea de Noriega con sus dos hijos y, como consecuencia de la misma, uno de los jóvenes, identificado como Benja, murió en el lugar, mientras que su hermano, apodado "Pollo", sufrió graves heridas y fue trasladado al Hospital Regional donde permanecía internado en Terapia Intensiva.

Tras el ataque, el sujeto se escapó por Granadero Saavedra hacia Lavalle, aunque fue detenido durante la madrugada de este lunes tras un operativo llevado a cabo por personal de Homicidios y Delitos Complejos. La investigación quedó a cargo de la fiscal Luján González Garay, mientras se realizaban las pericias correspondientes para intentar esclarecer por qué ocurrió el trágico enfrentamiento.

Santiago violento

En Añatuya investigan el fallecimiento de un joven de 18 años, cuyo cuerpo fue hallado con una herida de arma de fuego en una zona rural del paraje La Salamanca, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad.

El dramático hallazgo se produjo durante la madrugada, en circunstancias que aún son materia de investigación. Según las primeras informaciones, junto a la víctima se habría encontrado un arma de fuego calibre 22, por lo que en un principio no se descarta la hipótesis de un posible suicidio. No obstante, las autoridades trabajan para esclarecer de manera fehaciente lo ocurrido.

En el lugar intervinieron efectivos policiales y personal de la ambulancia municipal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y preservaron la escena mientras se desarrollaban las tareas periciales. El cuerpo fue trasladado para la correspondiente autopsia, cuyos resultados serán clave para determinar las causas exactas del deceso y confirmar o descartar las hipótesis iniciales.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y bajo intervención judicial, mientras la comunidad permanece conmocionada por el trágico episodio.