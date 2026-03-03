PUBLICIDAD

Agencia Provincial Salta Deportes
Eclipse Lunar
Especial
Alerta Naranja
Carlos Osorio
derrumbe en parque patricios
encuentro de alquimia
Policiales

Buscan al exdirector técnico Jorge Honecker

El ex director técnico fue visto por última vez ayer por la tarde. Padece una enfermedad que requiere atención permanente y solicitan colaboración urgente para dar con su paradero.
Martes, 03 de marzo de 2026 10:02
Buscan intensamente a Jorge Honecker, ex director técnico del fútbol salteño, cuya desaparición fue denunciada por su familia en las últimas horas.

Según informaron sus allegados, Honecker fue visto por última vez ayer por la tarde. Al momento de ausentarse vestía un pantalón deportivo corto de color negro y una remera azul.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, el hombre padece una enfermedad que requiere atención permanente, lo que aumenta la preocupación por su estado de salud y acelera la necesidad de dar con su paradero.

Ante cualquier información que pueda ayudar a ubicarlo, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono celular 387 465-9523.

