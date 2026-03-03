Buscan al exdirector técnico Jorge Honecker

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Buscan intensamente a Jorge Honecker, ex director técnico del fútbol salteño, cuya desaparición fue denunciada por su familia en las últimas horas.

Según informaron sus allegados, Honecker fue visto por última vez ayer por la tarde. Al momento de ausentarse vestía un pantalón deportivo corto de color negro y una remera azul.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, el hombre padece una enfermedad que requiere atención permanente, lo que aumenta la preocupación por su estado de salud y acelera la necesidad de dar con su paradero.

Ante cualquier información que pueda ayudar a ubicarlo, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono celular 387 465-9523.