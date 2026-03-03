Tormenta en Salta: se registraron 42 incidentes por árboles caídos, postes inclinados y voladuras de techos

La intensa tormenta registrada esta tarde en la ciudad de Salta provocó al menos 42 incidentes vinculados a la caída de árboles, postes y voladuras de chapas, además de complicaciones en la vía pública. La alerta naranja se mantiene vigente, en principio, hasta la medianoche.

Según los primeros relevamientos, se contabilizaron 23 árboles y ramas caídas, 16 postes derribados o inclinados y tres casos de voladuras de techo. En varios sectores fue necesaria la intervención de las áreas de Protección Ciudadana y de Desarrolló Social, para garantizar despejar las calles y la circulación.

Uno de los casos se registró en barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte, donde una familia sufrió la voladura parcial del techo de su vivienda y recibió asistencia. También se realizaron tareas de limpieza de imbornales en distintos puntos para evitar anegamientos.

Patrullajes y alerta vigente

Tras el temporal, se desplegaron equipos para atender los reclamos y realizar patrullajes preventivos ante la posibilidad de nuevos inconvenientes.

Desde las áreas operativas señalaron que continúan los recorridos para detectar cables caídos, postes inestables y obstrucciones en la vía pública, mientras que no fue necesario habilitar centros de evacuación.

Recomendaciones ante la continuidad de lluvias

Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones -con alerta amarilla prevista- se recomienda no arrojar residuos que puedan obstruir desagües, no sacar bolsas de basura durante la lluvia y asegurar materiales sueltos en obras en construcción.

A quienes circulen en vehículos se les aconseja retirar los autos de zonas anegables, conducir a baja velocidad, mantener las luces encendidas y extremar las medidas de seguridad, ya que la lluvia reduce la visibilidad y modifica las distancias de frenado.

En caso de emergencias como inundaciones, caída de árboles u obstrucciones en la vía pública, se encuentra habilitada la línea gratuita 105 durante las 24 horas.