Vientos fuertes
Femicidio de Natalia Cruz
Caballos sueltos
Paro en el fútbol
River Plate
Pablo Grillo
El Galpón
Conflicto Irán - Israel
Tormenta en Salta
Bolivia
Policiales

VIDEO. Extraditan desde Bolivia a un argentino que intentó ingresar 861 kilos de cocaína

El hombre, de 51 años, está imputado por integrar una organización dedicada al transporte y distribución de droga entre Jujuy, Salta, Córdoba y Buenos Aires. Fue trasladado a Córdoba y quedó a disposición de la Justicia federal.
Martes, 03 de marzo de 2026 19:26
La Policía Federal Argentina (PFA) concretó la extradición activa desde el Estado Plurinacional de Bolivia de un ciudadano argentino de 51 años acusado de tráfico de estupefacientes, en el marco de una causa que investiga el intento de ingreso de 861 kilos de cocaína al país.

El procedimiento se realizó por disposición del Juzgado Federal N°1 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, que había solicitado la captura y extradición del sospechoso por su presunta participación en una organización criminal dedicada al transporte, almacenamiento y distribución de droga.

La ruta de la cocaína

Según la investigación judicial, el hombre integraba una estructura que trasladaba cocaína desde distintas localidades de Jujuy y Salta hacia Córdoba y Buenos Aires. La droga era ingresada al territorio nacional desde Bolivia a través de pasos fronterizos ilegales ubicados en el norte argentino, eludiendo controles aduaneros y migratorios.

 

 

De acuerdo con los elementos reunidos en la causa, el imputado habría sido quien proveía los estupefacientes, que luego eran distribuidos en el centro del país. También se determinó que los pagos por la droga se realizaban en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

El operativo de extradición

En cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y por orden judicial, una comisión de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA -integrada por personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones- viajó desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Bolivia para asumir la custodia del detenido.

El traslado se realizó en un vuelo de la empresa Boliviana de Aviación, que arribó a Ezeiza, donde el acusado quedó alojado en la Alcaidía Anexo Cavia de la PFA. Posteriormente, fue trasladado en otro vuelo hacia la ciudad de Córdoba, donde fue recibido por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Gendarmería Nacional Argentina.

