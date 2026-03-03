Los municipios ya destinan el 85% de su presupuesto a sueldo y advierten que la situación es "crítica"

"Hoy estamos cerca del 85% del presupuesto destinado al pago de sueldos. Es altísimo". Con esa definición, el intendente de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés, describió el delicado escenario financiero que atraviesan las comunas del interior de Salta. Según precisó, en 2023 ese porcentaje rondaba el 65% o 66%, pero la caída de la coparticipación y el aumento de los costos corrientes modificaron la estructura de gastos.

"La situación es muy complicada, demasiado complicada", insistió. Explicó que muchos municipios debieron recurrir a adelantos de coparticipación para afrontar el pago de aguinaldos y bonos. "Son préstamos que después se devuelven en cuotas, pero eso implica que tengamos una administración mucho más prudente", señaló en declaraciones a Radio Salta.

El jefe comunal advirtió que el problema no se limita a los salarios. "No es solamente pagar sueldo en los municipios, sino proveedores y todo lo que significa el gasto corriente, que ha subido bastante: repuestos, luminarias, servicios que tenemos que prestar permanentemente", detalló.

Coparticipación

Moisés vinculó el deterioro financiero con la recesión económica. Recordó que los principales impuestos coparticipables son IVA, Ganancias y Bienes Personales. "El componente más importante es el IVA. Si hay un parate económico, si las ventas han caído más de un 14%, eso se va a ver reflejado en la coparticipación", explicó. Si bien indicó que entre enero y mayo suelen ser los meses más críticos y que luego podría registrarse un leve repunte, reconoció que el escenario actual genera incertidumbre. "Si me preguntás personalmente, viendo la baja del consumo y la falta de recuperación, yo creo que el panorama es bastante crítico", afirmó.

Paritaria provincial

En este contexto, los municipios deberán acompañar el incremento salarial del 10% acordado por el Gobierno provincial con los gremios estatales para el primer semestre de 2026. El esquema definido es escalonado: 2,9% en febrero, 2% en abril, 2% en mayo y 3,1% en junio, hasta completar el 10% para la primera mitad del año.

Moisés confirmó que los intendentes seguirán esa línea en cuanto al porcentaje. "Nos adecuamos al porcentaje que da la Provincia. No tenemos trabajadores de segunda", sostuvo. Sin embargo, aclaró que no pudieron asumir todos los componentes adicionales del acuerdo. "La Provincia, aparte del porcentaje, da un aumento en dedicación de 28 mil pesos que para nosotros es casi imposible asumirlo", explicó.

Moisés: "Al municipio viene gente con trabajo a pedir ayuda"

Más allá de las cifras, el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, describió una situación social que se vive en los municipios a la que calificó como crítica. "Ya hay gente que tiene trabajo en blanco y un sueldo que viene a pedir ayuda a la Municipalidad. Eso ya es crítico", afirmó.

Indicó que aumentó la demanda de módulos alimentarios y que en varios barrios volvieron a solicitar la apertura de comedores comunitarios. "Ya habíamos erradicado un poco el tema de los comedores y ahora nos están pidiendo de nuevo que los abramos", dijo.

Moisés dijo que la gente pide que abran comedores.

También relató que creció la cantidad de vecinos que solicitan ayuda para pagar servicios básicos. "Mucha gente viene a pedirte (a las oficinas municipales) que le ayudemos a pagar la boleta de luz. Hay veces que gran parte de sus ingresos es para pagar la luz", sostuvo.

En ese contexto, describió el rol de los intendentes en el interior: "Somos el primer paragolpes. Cuando no hay respuesta de otro lado, la tenemos que dar nosotros". Además, mencionó la falta de medicamentos y la llegada de jubilados en busca de asistencia. "Más allá de lo que digan los indicadores, la realidad es otra cuestión y nosotros la vivimos permanentemente", expresó el jefe comunal haciendo alusión a la delicada situación social que se vive en gran parte del país. Es que hay algo claro: la microeconomía no se recupera y el consumo es bajo, al tiempo que hay mucha gente endeudada.

Debate por las tasas

Consultado sobre la discusión nacional en torno a las tasas municipales, Moisés defendió la estructura tributaria del interior. "El promedio de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza no excede los 8.000 pesos por catastro. Eso incluye el impuesto inmobiliario urbano", explicó.

Comparó esa cifra con el costo real del servicio: "Solo para sacar la basura deberíamos cobrar cerca de 25.000 pesos por catastro". Y agregó: "Vamos a tener que hacer una página web a ver quién nos quiere colaborar por las tarifas tan bajas que cobramos". Con esto hizo alusión a la iniciativa del Gobierno nacional, que sacó una web para que la gente denuncie las tasas que le cobran en sus municipios.

Descartó aumentos en el corto plazo. "Hoy nadie se animaría, con la situación que estamos viviendo, a aumentar impuestos. En los pueblos más chicos es el cara a cara; cuando la gente te dice que no puede pagar la luz, uno no se anima", concluyó.

Por último señaló que muchos municipios ya están cubriendo con recursos propios diferencias vinculadas al IPS para sus trabajadores. "Tomamos la decisión desde el Foro de cubrir esa parte con recursos municipales para que puedan tener la cobertura y para que el IPS funcione", agregó.

