Empezó el eclipse lunar total: cómo y dónde ver la Luna de Sangre 2026

Este 3 de marzo de 2026 se producirá el primer eclipse lunar del año —y el segundo fenómeno astronómico destacado de 2026, luego del eclipse solar del 17 de febrero—. En esta ocasión se tratará de un eclipse lunar total, conocido popularmente como “Luna de Sangre”.

El fenómeno comenzará a las 05:44 (hora Argentina; 08:44 TU) y se extenderá hasta las 11:22 (hora Argentina; 14:22 TU). Según los especialistas, el punto máximo se registrará a las 08:33 en Argentina (11:33 TU), momento en el que la cobertura será total.

Uno de los aspectos más llamativos de este evento será la duración de su fase total, que alcanzará aproximadamente 58 minutos, convirtiéndolo en uno de los eclipses más extensos del año dentro del calendario astronómico.

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse a simple vista sin necesidad de anteojos especiales ni protección adicional, siempre que el fenómeno ocurra durante la noche en el lugar donde se encuentre el observador. En caso de no ser visible por cuestiones horarias o geográficas, también podrá seguirse a través de transmisiones en vivo por internet.

Por qué la Luna se ve roja durante un eclipse lunar total

Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie del satélite natural. Esta alineación solo puede darse durante la fase de Luna llena.

La sombra terrestre está compuesta por dos zonas: la penumbra, donde la luz solar llega de manera parcial, y la umbra, donde la luz directa del Sol queda completamente bloqueada. En un eclipse total, como el que ocurrirá el 3 de marzo, la Luna queda completamente inmersa en la umbra.

Es en ese momento cuando se produce el efecto más impactante: lejos de desaparecer, la Luna adquiere un tono rojizo intenso. Esto sucede porque, aunque la Tierra bloquea la mayor parte de la luz solar, una pequeña fracción logra atravesar la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar.

Desde la NASA explican que el fenómeno es comparable a si todos los amaneceres y atardeceres del planeta se proyectaran simultáneamente sobre la Luna. Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, cambia levemente de dirección debido a la diferencia de densidad del aire, un proceso conocido como refracción. Esa desviación permite que parte de la luz “rodeé” la Tierra e ilumine tenuemente la Luna incluso dentro de la sombra.

La luz del Sol está compuesta por distintos colores, cada uno con diferente longitud de onda. Las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan con mayor facilidad al interactuar con las moléculas del aire. Durante un eclipse, esa dispersión elimina en gran medida los tonos azules.

En cambio, las longitudes de onda más largas -correspondientes a los colores rojos y anaranjados- logran atravesar la atmósfera y alcanzar la superficie lunar. Por eso la Luna adquiere ese característico tono cobrizo o rojizo.

La intensidad del color puede variar: desde un rojo profundo hasta un naranja más tenue o incluso un marrón oscuro. Todo dependerá del estado de la atmósfera terrestre en ese momento, ya que factores como la presencia de polvo o partículas en suspensión pueden influir en la tonalidad final.

Dónde se verá el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026

El eclipse podrá observarse en todas sus fases en el este de Asia, Australia, Nueva Zelanda, gran parte del océano Pacífico, el oeste de América del Norte y América Central.

En Sudamérica y en algunas regiones de Asia Central la visibilidad será parcial. En tanto, en Europa y África el fenómeno tendrá una visibilidad limitada o nula, debido a que ocurrirá cuando la Luna no esté presente en el cielo nocturno de esas regiones. En esos casos, quienes deseen seguir el evento podrán hacerlo mediante transmisiones online.