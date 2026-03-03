 Salta abre la inscripción al Foro Ejecutivo sobre minería, agro e industria

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El próximo jueves 26 de marzo, la Sala García de la Fundación COPAIPA será sede del FORO EJECUTIVO NEXO “Grandes Industrias”, un espacio diseñado para empresarios, directivos y empresas proveedoras que buscan competir y crecer en industrias de alta exigencia como minería, agro, energía e industria.

Con una propuesta orientada a la realidad empresarial, el Foro reunirá a especialistas y referentes que abordarán los principales cambios que hoy atraviesan las cadenas de valor productivas y el nuevo estándar que enfrentan las empresas proveedoras.

El evento, organizado por HELP®, propone una jornada intensiva donde se analizarán desafíos concretos vinculados a competitividad, transformación tecnológica, comercio exterior, sostenibilidad y la evolución de la demanda minera.

Agenda confirmada

La apertura estará a cargo del Lic. Omar Hadid, quien presentará el eje central del encuentro:

“Un nuevo escenario competitivo y una nueva oportunidad para las empresas proveedoras.”

Entre los disertantes confirmados se destacan:

• Lic. Agustín Dib Ashur (DELTA Consultores)

“Coyuntura, desafíos y oportunidades para empresas proveedoras de grandes industrias.”

• Lic. Daniel López (Aiderbrand)

“Transformación digital aplicada a procesos para proveedores de nivel.”

• C.P.N. María del Carmen Lanegrasse (UGE Consultora)

“Optimización de beneficios en la importación, aplicada al negocio minero y de energía.”

• Lic. Paola Ríos (People & Impact)

“El nuevo estándar ESG y cómo la sostenibilidad impacta en la selección de proveedores.”

• Susana Figueroa (SF Consultora Minera)

Presentará un bloque orientado a cómo prepararse para los desafíos que plantea la minería en los próximos años.

Cupos limitados y entradas disponibles

La organización confirmó que el Foro tendrá capacidad limitada, priorizando un entorno ejecutivo y de alto nivel profesional.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de link https://tickets.aiderbrand.com/e/nexo-grandes-industrias-imglx

El objetivo es claro: generar un espacio real de actualización estratégica y vinculación empresarial para quienes buscan posicionarse dentro de un escenario productivo cada vez más competitivo.

Fecha y lugar:

• Jueves 26 de marzo de 14.00 a 19.15 hs

• Sala García – Fundación COPAIPA (Zuviría 291 – Salta Capital)

Contacto e informes:

• Web: https://helpagencia.com.ar/#foro

• Mail: [email protected]

• Whatsapp: +549387 6339461 / +549387 4414070

Compra de entradas en: https://tickets.aiderbrand.com/e/nexo-grandesindustrias-imglx

Participe como Sponsor del foro:

https://drive.google.com/file/d/1rbSjWHADM7cvNDM8amSqIRmwaCvOML9I/view?usp=drive_link

