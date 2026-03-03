PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
3 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Agencia Provincial Salta Deportes
Eclipse Lunar
Especial
Alerta Naranja
Carlos Osorio
derrumbe en parque patricios
encuentro de alquimia
Agencia Provincial Salta Deportes
Eclipse Lunar
Especial
Alerta Naranja
Carlos Osorio
derrumbe en parque patricios
encuentro de alquimia

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

 Salta abre la inscripción al Foro Ejecutivo sobre minería, agro e industria

Martes, 03 de marzo de 2026 08:40
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El próximo jueves 26 de marzo, la Sala García de la Fundación COPAIPA será sede del FORO EJECUTIVO NEXO “Grandes Industrias”, un espacio diseñado para empresarios, directivos y empresas proveedoras que buscan competir y crecer en industrias de alta exigencia como minería, agro, energía e industria.

Con una propuesta orientada a la realidad empresarial, el Foro reunirá a especialistas y referentes que abordarán los principales cambios que hoy atraviesan las cadenas de valor productivas y el nuevo estándar que enfrentan las empresas proveedoras.

El evento, organizado por HELP®, propone una jornada intensiva donde se analizarán desafíos concretos vinculados a competitividad, transformación tecnológica, comercio exterior, sostenibilidad y la evolución de la demanda minera.

Agenda confirmada

La apertura estará a cargo del Lic. Omar Hadid, quien presentará el eje central del encuentro:
“Un nuevo escenario competitivo y una nueva oportunidad para las empresas proveedoras.”

Entre los disertantes confirmados se destacan:
• Lic. Agustín Dib Ashur (DELTA Consultores)
“Coyuntura, desafíos y oportunidades para empresas proveedoras de grandes industrias.”
• Lic. Daniel López (Aiderbrand)
“Transformación digital aplicada a procesos para proveedores de nivel.”
• C.P.N. María del Carmen Lanegrasse (UGE Consultora)
“Optimización de beneficios en la importación, aplicada al negocio minero y de energía.”
• Lic. Paola Ríos (People & Impact)
“El nuevo estándar ESG y cómo la sostenibilidad impacta en la selección de proveedores.”
• Susana Figueroa (SF Consultora Minera)
Presentará un bloque orientado a cómo prepararse para los desafíos que plantea la minería en los próximos años.

Cupos limitados y entradas disponibles

La organización confirmó que el Foro tendrá capacidad limitada, priorizando un entorno ejecutivo y de alto nivel profesional.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de link https://tickets.aiderbrand.com/e/nexo-grandes-industrias-imglx

El objetivo es claro: generar un espacio real de actualización estratégica y vinculación empresarial para quienes buscan posicionarse dentro de un escenario productivo cada vez más competitivo.

Fecha y lugar:
• Jueves 26 de marzo de 14.00 a 19.15 hs
• Sala García – Fundación COPAIPA (Zuviría 291 – Salta Capital)

Contacto e informes:
• Web: https://helpagencia.com.ar/#foro
• Mail: [email protected]
• Whatsapp: +549387 6339461 / +549387 4414070

Compra de entradas en: https://tickets.aiderbrand.com/e/nexo-grandesindustrias-imglx

Participe como Sponsor del foro:
https://drive.google.com/file/d/1rbSjWHADM7cvNDM8amSqIRmwaCvOML9I/view?usp=drive_link

FORO EJECUTIVO NEXO – Grandes Industrias

Un nuevo estándar para el proveedor

Cómo competir y crecer en industrias de ALTA EXIGENCIA.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD