Crisis laboral: no son los sueldos, sino la recesión

En el debate público actual, la "reforma laboral" se presenta como la panacea para reactivar una industria que, según la UNINOR, atraviesa una emergencia terminal. Sin embargo, cuando se desglosan los datos del periodo 2024 - 2025, la realidad técnica desmiente el relato: el problema de la industria argentina no es de leyes, sino de una oferta desordenada y una demanda en retirada.

El mito de la rigidez

La primera gran revelación de los datos es que el empleo en Argentina es altamente elástico al nivel de actividad. Durante el segundo semestre de 2024, la industria nacional experimentó una recuperación que se tradujo en un incremento del 12,8% en el empleo privado registrado. Este salto ocurrió bajo el actual régimen legal. Lo que esto demuestra es que el empresario contrata cuando vende, y deja de hacerlo cuando el consumo se apaga, independientemente del costo de salida.

Saturación y Ocio

El análisis de la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) nos permite segmentar la crisis en dos realidades donde la reforma laboral es, técnicamente, irrelevante:

* Sectores Saturados (El techo del 87%): Bloques como Refinación de Petróleo operan al 87,1%. Aquí, la restricción es física: no se puede contratar más personal porque las plantas han llegado a su frontera de producción. La falta de inversión en bienes de capital convencional —que según datos de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) se desplomó del 64% al 27%— lo que genera es un estrangulamiento de la oferta.

* Sectores Paralizados (El suelo del 31%): En la otra vereda, la industria automotriz opera con casi un 70% de sus máquinas apagadas. Con este nivel de capacidad ociosa, el costo de despido es una preocupación secundaria frente al costo fijo de una planta sin pedidos.

El castigo logístico al NOA

Aquí reside el punto más crítico para Salta: el desorden de la oferta. Cuando los sectores base (como Refinación o Químicos) operan al tope de su capacidad y no invierten para ampliarla, se produce una inflación de costos por escasez.

Si la oferta de combustibles o insumos químicos (conservantes, ciclamatos, envases) es rígida, sus precios suben. Este aumento impacta directamente en el flete y en los costos de producción de nuestras PyMEs alimenticias y de transporte. En una provincia alejada de los centros de consumo, este "impuesto a la distancia" es mucho más letal que cualquier convenio colectivo. Bajar salarios no sirve de nada si el ahorro se lo termina devorando el aumento del gasoil causado por la desinversión energética.

La flexibilidad de hecho

Finalmente, el argumento de la Reforma Laboral choca con la estadística: la informalidad laboral ya alcanzó el 42,6%. Casi la mitad del mercado laboral ya opera bajo una flexibilidad absoluta y precaria. Si la precarización fuera el motor del crecimiento, ese 42,0% ya habría salvado a la industria. No lo hizo porque la informalidad es el síntoma de la crisis, no la solución.

Ordenar la oferta, no precarizar la demanda

Salta necesita una agenda de competitividad sistémica. Esto implica desplazar el foco de la "indemnización" hacia incentivos reales para la inversión en capital fijo en los sectores saturados. Necesitamos ampliar la frontera de producción para bajar los costos logísticos y de insumos.

Ordenar la oferta es política industrial y desarrollo de largo aliento; la reforma laboral, en cambio, es apenas una respuesta legal a un problema que es, y seguirá siendo, puramente económico y estructural.

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