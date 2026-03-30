Bombazo en el Albo: Teté Quiroz renunció a su cargo como DT de Gimnasia y Tiro

El ciclo de Fernando “Tete” Quiroz al frente de Gimnasia y Tiro llegó a su fin. En las últimas horas, el entrenador presentó su renuncia y dejó su cargo como director técnico del albo, en una decisión que tomó por sorpresa en el entorno del club.

Por el momento, no trascendieron explicaciones oficiales sobre los motivos que llevaron a Quiroz a dar un paso al costado. Desde la institución no emitieron comunicados formales, mientras que el propio entrenador tampoco brindó declaraciones públicas.

Sin embargo, en medio del hermetismo, comenzaron a circular versiones que intentan explicar la salida. El rumor más fuerte indica que la decisión estaría vinculada a un problema de salud de un familiar directo, situación que habría pesado en la determinación del técnico.

La noticia genera incertidumbre en Gimnasia y Tiro, que ahora deberá definir rápidamente quién se hará cargo del plantel en un momento clave de la temporada. Mientras tanto, el plantel continúa con su preparación a la espera de definiciones por parte de la dirigencia.