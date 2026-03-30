Alejandra Monteoliva: "no hay manera de pensar el control fronterizo por fuera de la seguridad nacional"

La ministra de Seguridad de la Nación visitó Salta y detalló el avance del Plan Güemes, el trabajo en la frontera norte y las estrategias para combatir el narcotráfico, con foco en la coordinación entre fuerzas y el refuerzo tecnológico.

La ministra de Seguridad de la Nación confirmó que el operativo se extenderá hacia el interior de la provincia y destacó resultados en la lucha contra el narcotráfico, con más de 1.250 kilos de droga secuestrados.

En el marco de su visita a Salta, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindó definiciones sobre el control de fronteras, el combate al narcotráfico y los próximos pasos del Plan Güemes, en una estrategia que, según explicó, se basa en el orden, la coordinación y el fortalecimiento del sistema de seguridad.

Foto: Javier Rueda

Durante su exposición, la funcionaria remarcó que el control fronterizo no puede entenderse como un trámite administrativo, sino como un eje central de la seguridad nacional. En ese sentido, sostuvo que el trabajo en la frontera norte requiere la articulación permanente de múltiples organismos, entre ellos Migraciones, Senasa, Cancillería y las fuerzas de seguridad, en un esquema coordinado.

En relación al combate al narcotráfico, el ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, destacó la importancia del trabajo conjunto entre fuerzas federales, provinciales y el sistema judicial. “La única manera de combatir el narcotráfico es trabajando de manera coordinada. Los narcotraficantes le tienen miedo a eso”, afirmó.

Foto: Javier Rueda

En cuanto a resultados, Solá Usandivaras señaló que en la provincia se alcanzaron cifras consideradas históricas, con más de 1.250 kilos de droga secuestrados y alrededor de 550 personas detenidas en distintos procedimientos. Además, indicó que se logró desarticular organizaciones criminales mediante operativos conjuntos.

Por su parte, Monteoliva también hizo foco en los desafíos pendientes, como la necesidad de mejorar la infraestructura en puntos estratégicos de la frontera, especialmente en Aguas Blancas y Salvador Mazza, y avanzar en políticas que fortalezcan la economía regional en esas zonas.

En ese contexto, confirmó que el Plan Güemes continuará su desarrollo con una nueva etapa que contempla su expansión hacia el interior de la provincia. “No nos conformamos con la frontera. La idea es avanzar hacia el sur y ampliar el alcance del plan”, indicó.

Otro de los ejes abordados fue el control del espacio aéreo, donde la ministra reconoció que el tránsito irregular de avionetas representa uno de los principales desafíos en la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, detalló que actualmente el país cuenta con seis radares en funcionamiento en el norte y que se trabaja de manera articulada con la Fuerza Aérea y las fuerzas federales para detectar estos movimientos.

Sobre la posibilidad de avanzar con una ley de derribo, evitó definiciones concretas, aunque subrayó la necesidad de contar con protocolos claros, tecnología adecuada y coordinación entre las distintas jurisdicciones