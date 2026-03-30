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VIDEO. Tiroteo en una escuela de Santa Fe: la situación penal del adolescente y la nueva Ley Penal Juvenil

El atacante tiene 15 años y, pese a la reciente aprobación de la nueva legislación, no podrá ser juzgado. La normativa aún no entró en vigencia.
Lunes, 30 de marzo de 2026 14:54

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El caso que conmocionó a Santa Fe y al país sumó en las últimas horas un dato clave: el adolescente de 15 años que disparó dentro de una escuela en San Cristóbal y mató a un compañero no podrá ser juzgado penalmente, al menos bajo el régimen actual.

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Aunque en marzo de 2026 se aprobó la nueva Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años, la normativa todavía no se encuentra vigente. Esto se debe a que la propia ley establece un plazo de 180 días desde su publicación para su entrada en funcionamiento.

 

 

Por qué el menor no será juzgado

Especialistas en derecho penal explicaron que, pese a la gravedad del hecho, el joven será considerado no punible.

“El régimen entra en vigencia a los 180 días desde su publicación, por lo que todavía no se puede aplicar”, explicó el abogado Juan Pablo Gallego, quien agregó que, aunque el delito encuadre como homicidio, el adolescente no puede ser sometido a juicio.

En la misma línea, otros juristas señalaron que la ley no puede aplicarse de manera retroactiva si perjudica al menor. Es decir, aunque la nueva normativa contemple la posibilidad de juzgar a adolescentes desde los 14 años, en este caso no corresponde.

 

 

Qué puede pasar con el adolescente

Si bien no será juzgado en un proceso penal como un adulto, el joven no quedará completamente sin intervención del Estado.

Podrán aplicarse medidas especiales, como disposiciones tutelares, seguimiento o internación en institutos especializados, en función de lo que determinen las autoridades judiciales.

El propio ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que “la información actual es que el chico será declarado no punible”.

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