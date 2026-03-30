Inundación en Rivadavia: Sáenz supervisó el operativo de asistencia por la crecida del río Bermejo

El gobernador Gustavo Sáenz se trasladó a Coronel Juan Solá (Morillo), Rivadavia Banda Norte, para supervisar en territorio el operativo integral de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Bermejo y fortalecer las acciones articuladas con el Municipio.

Durante la jornada, el mandatario mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con el intendente local Ariel Arias; el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimmessi y el cantante Christian Herrera, oriundo de Rivadavia Banda Norte, quien a través de la fundación "Morillo Canta por los Niños" acompaña las tareas de asistencia en la zona.

"Estamos en Morillo, en territorio, acompañando a las familias afectadas por la crecida del río Bermejo y supervisando el operativo integral que venimos desplegando desde el primer momento. Nada reemplaza estar, escuchar y dar respuestas concretas", expresó Sáenz.

El Gobernador destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno provincial, el Municipio y las organizaciones de la comunidad: "Seguimos estando donde más se necesita, con un Estado presente, cerca de la gente y trabajando con compromiso y responsabilidad".

Subrayó además la importancia de la planificación y la prioridad en la atención a las necesidades básicas, mencionando logros como la construcción de pozos de agua y la lucha contra la mortalidad infantil y la desnutrición.

Finalmente resaltó además la colaboración del cantante Christian Herrera por sumar esfuerzo en este sentido. "Se trata de planificar y trabajar todos juntos respondiendo a las necesidades de la gente. El objetivo final es trabajar para que las futuras generaciones no sufran las carencias que padecieron sus antecesores, mostrando un Gobierno presente y comprometido. Vamos a seguir acompañando y ayudando a nuestros hermanos salteños del departamento Rivadavia, sabemos que quedan muchas cosas, seguiremos planificando y haciendo obras en ese sentido".

En este marco, el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Comité de Emergencia Climática, lleva adelante un nuevo operativo de asistencia integral que ya alcanzó a 430 familias de la zona. Las tareas en territorio fueron coordinadas por el gobernador Gustavo Sáenz, en articulación con el Municipio de Rivadavia Banda Norte y la fundación Morillo Canta por los Niños.

A partir del relevamiento realizado, seis equipos del área distribuyeron alimentos, agua y forraje en más de 50 parajes del sur del municipio, afectados por el avance del agua. Los operativos se desarrollaron vía terrestre, aérea y fluvial para de esta forma garantizar la llegada de la asistencia en zonas de difícil acceso.

Las tareas de asistencia durante este fin de semana llegaron hasta la Escuela rural primaria N° 4201 de paraje San Patricio. También alcanzó a los parajes El Quejón, El Sauce, El Colgao, El Zapallar, Cañada Larga, El Tartagal, Agua Turbia, Pozo La Avispa, El Bordo, Buena Fe, Breal, La Represa, Los Paraiso, Casas Viejas, La Paloma, Palo Santo, La Salvación, Yuchanal, Refalito, La Junta, El Gritao, Pozo El Anta, El Porvenir, Puestito, Palo Angosto, Palo Flojal, La Carpa, Lagunita, Algarrobal, Dos Yuchanes, Porongal, Pozo La Tuna, Pozo El Breal, El Pelicano, El Dichoso, La Encenada, La Paloma, La Lorena, El Tala, Dichoso, Pim Pim, San Agustín, La Tosca, Pozo El Pato, Bolsa Fiera y Algarroba.

Sáenz supervisó el operativo integral de asistencia aérea, terrestre y fluvial por la crecida del río Bermejo

Trabajo articulado y despliegue territorial

Uno de los ejes centrales del operativo fueron las tareas de rescate, asistencia logística y distribución de insumos, desarrolladas junto a equipos de la Subsecretaría de Defensa Civil, que también trabajaron en la apertura de caminos y en el despeje de vehículos en zonas de difícil acceso.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Producción y Minería, dispuso la asistencia forrajera destinada a animales que, por las condiciones de aislamiento, no pueden acceder a pasturas. La intervención busca sostener la capacidad productiva de pequeños productores y preservar el stock ganadero en zonas con limitaciones para el pastoreo. Los equipos de Desarrollo Social, Defensa Civil y el Municipio realizaron la distribución de 14.000 kilos de forraje.

Asimismo, la Subsecretaría del Registro Civil realizó un operativo de identificación que permitió asistir a más de 200 vecinos, facilitando el acceso a la documentación, especialmente en comunidades originarias. El viernes, en Los Blancos, se asistió a alrededor de 100 personas, mientras que el sábado, en Coronel Solá (Morillo), se brindó atención a cerca de 110 ciudadanos, en su mayoría de comunidades originarias.

Al respecto el ministro Mimessi resaltó que estas tareas se suman a las que ya se vienen realizando de asistencia social y sanitaria en Rivadavia Banda Norte y que continuarán en Rivadavia Banda Sur. Recordó que las mismas se suman a los relevamientos de caminos, las mejoras y la adaptación de viviendas por parte de técnicos de Infraestructura, y al trabajo articulado de Seguridad través de la Subsecretaría de Defensa Civil y la División Lacustre.

Mimessi destacó la decisión política de Sáenz de gobernar con criterio federal. "No es común que un gobernante se involucre de la manera que lo hace este gobernador, así que vamos a seguir en territorio todo el tiempo que sea necesario", aseguró.

Asistencia sostenida vía terrestre, aérea y fluvial

El ministro agregó que desde el inicio del periodo estival 2026, el Ministerio de Desarrollo Social ya entregó más de 3.700 módulos alimentarios en 66 parajes del municipio de Rivadavia Banda Norte, a través de 110 intervenciones realizadas por vía terrestre, aérea y fluvial.

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido del Comité de Emergencia Climática para dar respuesta a las familias afectadas y garantizar la presencia del Estado en las zonas más comprometidas.

El cantante Christian Herrera por su parte resaltó y agradeció al Gobernador y a su equipo "por el increíble el trabajo que está haciendo para asistir a las comunidades del lugar".

De la reunión en la sede de la Municipalidad también participó el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, funcionarios provinciales y municipales. Luego del encuentro, las autoridades presentes recorrieron las principales áreas afectadas.