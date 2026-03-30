VIDEO. Protestas simultáneas en Casa de Gobierno: el ministro Jarsún recibió algunas delegaciones

Una jornada de protestas simultáneas se registró en las puertas de Casa de Gobierno, en el Centro Cívico Grand Bourg, donde comunidades del norte provincial, ordenanzas de escuelas públicas y policías retirados llevaron adelante distintos reclamos. Los manifestantes cortaron los accesos al predio y permanecieron a la espera de respuestas oficiales.

Comunidades del norte: pedidos por obras, agua y viviendas

Uno de los grupos estuvo integrado por referentes de Tartagal, Embarcación y comunidades del departamento San Martín, quienes llegaron a la capital provincial con expedientes y solicitudes sin respuesta.

Entre los principales reclamos se encuentran:

* Refacción y ampliación de escuelas en comunidades como Norte 75 y El Tráfico.

* Construcción de aulas, cocinas y sanitarios.

* Finalización de viviendas de emergencia iniciadas en 2021.

* Acceso al agua potable en distintas zonas.

También plantearon problemas vinculados a tierras comunitarias y la necesidad de avanzar en regularizaciones jurídicas.

Según indicaron, alrededor de 300 personas participaron de la protesta y permanecieron en el lugar hasta ser recibidos por autoridades.

Ordenanzas: reclamo salarial y situación laboral

En paralelo, ordenanzas de escuelas públicas de la capital reclamaron mejoras en sus condiciones laborales.

Indicaron que perciben ingresos de $130.000 mensuales, que consideran insuficientes para cubrir necesidades básicas, y señalaron retrasos en los pagos desde diciembre.

El sector, que reúne a unas 300 trabajadoras, también exige el pase a planta temporaria, una demanda que según afirmaron lleva al menos cinco años sin resolverse.

Advirtieron que, de no obtener respuestas, podrían avanzar con medidas de fuerza que afectarían el normal funcionamiento de las escuelas.

Policías retirados: acampe y reclamo por haberes

Otro de los focos de protesta correspondió a policías retirados y personal penitenciario, quienes mantienen un acampe en el lugar.

El sector reclama la recomposición salarial y cuestiona demoras en la liquidación de aumentos. Según señalaron, los incrementos pueden percibirse con hasta cinco meses de retraso.

Además, rechazaron el último acuerdo salarial de $172.500 en cuotas, al considerar que no responde a la situación del sector.

Respuesta oficial: reuniones y contexto económico

El ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, confirmó que el Ejecutivo provincial recibió a delegaciones de los manifestantes y que se avanzaba en instancias de diálogo.

“El reclamo de ellos es trabajo y obra. Nosotros los escuchamos y tratamos de articular soluciones dentro de nuestras posibilidades”, señaló.

El funcionario vinculó la situación a un contexto económico adverso y a decisiones del Gobierno nacional en materia de obra pública. “Hay una decisión nacional de recortar la obra pública. Eso se vive en todos lados y genera dificultades”, afirmó.

En ese sentido, indicó que la provincia mantiene el equilibrio fiscal desde hace seis años, pero que la caída de la coparticipación producto de la baja del consumo impacta en los recursos disponibles.

“La necesidad de la gente no tiene los mismos tiempos que la administración. Se va haciendo lo que se puede con los recursos que hay”, explicó.

Respecto a los reclamos puntuales, detalló que incluyen pedidos de construcción de aulas, perforaciones para agua y obras de infraestructura básica. “Se ha hecho obra como nunca, pero sigue haciendo falta y en un contexto adverso”, sostuvo.

También mencionó que la provincia enfrenta compromisos financieros, con pagos de deuda en dólares que superan los 200 millones, lo que condiciona la disponibilidad de fondos.

Sobre la posibilidad de reactivar obras, indicó que algunos proyectos nacionales podrían destrabarse en abril: “Eso sería un alivio porque genera movimiento económico y empleo”.

En relación a las ordenanzas y policías retirados, reconoció que los reclamos están atravesados por la situación económica general. “La voluntad está, pero no siempre se puede dar lo que no se tiene”, afirmó.

Finalmente, aseguró que el Gobierno continuará con instancias de diálogo: “Vamos a seguir recibiendo a los distintos sectores y trabajando para dar respuestas dentro de las posibilidades”.