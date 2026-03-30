Autolux lanza promociones para cuidar tu vehículo con respaldo oficial

En Autolux Toyota entendemos que la postventa es un pilar fundamental en la experiencia del cliente. No se trata solo de vender un vehículo, sino de acompañar a cada usuario a lo largo de toda la vida útil de su Toyota, garantizando seguridad, confiabilidad y respaldo oficial. Nuestro servicio de postventa está conformado por técnicos certificados, herramientas de diagnóstico oficiales y procesos alineados a los estándares de la marca, lo que nos permite brindar soluciones eficientes y de calidad.

Foto: Pablo Yapura

En este marco, hemos lanzado una serie de promociones con el objetivo de facilitar el acceso al mantenimiento y cuidado del vehículo. Accesorios TURY 40% de descuento en mano de obra 10% de descuento llevando dos accesorios 15% de descuento llevando tres accesorios Servicios de mantenimiento y reparaciones (27/03 al 31/03): 3 cuotas sin interés 10% de descuento 6 cuotas sin interés 5% de descuento 12 cuotas fijas 15% de descuento por pago en efectivo Neumáticos: Trabajamos con Bridgestone, Dunlop, Michelin y Pirelli Promoción 4x3 Alineado, balanceo y rotación sin cargo.

Foto: Pablo Yapura

Nuestro compromiso es brindar un servicio accesible, transparente y de excelencia, reafirmando el vinculo de confianza con cada cliente.