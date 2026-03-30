El acusado de una estafa millonaria en Salta, a prisión por peligro de fuga

Luego de escuchar los fundamentos esgrimidos por las partes, la jueza Cecilia Corral Martín hizo lugar al pedido del fiscal Gonzalo Gómez Amado, y dictó la prisión preventiva del acusado, considerando la gravedad del hecho endilgado y los riesgos procesales de fuga y/o entorpecimiento de la investigación.

Según la investigación preliminar, el imputado es oriundo de la provincia de Córdoba y junto a otra persona, habrían ofrecido a la víctima la provisión de equipamiento médico de alta complejidad destinado al montaje de un consultorio de diagnóstico por imágenes en la ciudad de Metán, generando una apariencia de solvencia comercial y capacidad logística para concretar la operación.

La maniobra se habría iniciado en abril de 2025 mediante reuniones presenciales en esta ciudad, en las que se acordó la entrega de equipos de rayos X, digitalizadores de imágenes y otros elementos médicos, con un plazo máximo de entrega de dos meses. La operatoria se realizó bajo la representación comercial de una firma comercial.

Pagos por un monto de 110 millones de pesos

De acuerdo con la denuncia, la víctima realizó pagos sucesivos por un monto aproximado de 110 millones de pesos, incluyendo sumas en dólares estadounidenses, mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo. Sin embargo, solo se habría entregado parcialmente un digitalizador de imágenes, permaneciendo incumplida la entrega del resto del equipamiento comprometido.

En el marco de la investigación, la Fiscalía solicitó medidas judiciales en la provincia de Córdoba, entre ellas allanamientos, secuestro de vehículos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.