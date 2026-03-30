Una encuesta local revela preocupación por el ACV, pero bajo conocimiento: solo 1 de cada 5 salteños identifica los síntomas

El accidente cerebrovascular (ACV) es una emergencia médica que se produce al interrumpirse el flujo de sangre hacia el cerebro o al romperse un vaso sanguíneo en el cerebro. En ambos casos, cada minuto cuenta: se estima que, sin tratamiento, se pierden cerca de 2 millones de neuronas por minuto.

El ACV es tan frecuente en Salta como en el resto del país y en el mundo. De hecho, según una nueva encuesta que se llevó adelante recientemente en nuestra provincia, 6 de cada 10 salteños dicen conocer a alguien que sufrió un cuadro de este tipo.

La alta sensibilidad hacia este cuadro (9 de cada 10 lo consideran grave o muy grave) convive, sin embargo, con una brecha de información clave: solo 1 de cada 5 salteños puede mencionar espontáneamente signos y síntomas correctos: como la dificultad para hablar, adormecimiento de un lado del rostro, debilidad en la mitad del cuerpo o alteraciones bruscas de la visión, entre los principales.

Además, todavía persisten creencias erróneas sobre qué hacer ante una urgencia de este tipo. Aunque la mayoría actuaría correctamente (más de 75% afirma que llamaría al servicio de emergencias o iría a un hospital), un grupo minoritario aún cree en prácticas erróneas que hacen perder tiempo valioso e irrecuperable como “pinchar el dedo para evacuar sangre”.

La evidencia científica es clara: cada minuto cuenta, y un tratamiento adecuado dentro de las primeras 4,5 horas puede reducir severamente la mortalidad y las secuelas, siempre que haya disponibilidad de neurólogos, tomógrafos, quirófanos, medicación y protocolos unificados.

Para la Dra. Gabriela Inés Orzuza, médica neuróloga, especialista en enfermedades neurovasculares y jefa de la Unidad de ACV del Hospital San Bernardo, es vital conocer qué piensa y qué sabe nuestra población para contribuir con información precisa a aumentar su conocimiento y conciencia sobre el tema.

El relevamiento fue realizado entre el 10 y el 15 de octubre de 2025 por la consultora Benjamin Gebhard, con 1.060 casos, mediante encuesta presencial domiciliaria, representativa de la población mayor de 16 años de la provincia.

“Es favorable que el ACV se reconozca como una amenaza, pero todavía hace falta instalar mejor sus síntomas de presentación para que la gente pueda sospechar el cuadro -sin minimizarlo ni confundirlo- y llamar a la ambulancia o al 911 para acudir a los centros preparados. En esa situación, no hay que perder tiempo buscando otras explicaciones”, agregó.

El estudio muestra que, ante síntomas de un ACV, al momento de elegir adónde ir, 6 de cada 10 acudirían al centro de salud más cercano, versus un 26% que priorizaría el mejor preparado (antes que uno cercano), lo que es correcto, pero revela que hay que informar más. Siendo el ACV tiempo-dependiente, si uno va a un hospital que no trata ACV y se deberá realizar una derivación, está perdiéndose tiempo irrecuperable, por lo que lo ideal es que la ambulancia o la persona que lleva al paciente al hospital directamente vaya a uno que sí esté preparado para atender en tiempo y forma el cuadro (con personal entrenado, tomógrafo, quirófano y protocolos para optimizar tiempos, entre otros recursos).

Foto: Pablo Yapura

Es útil asesorarse respecto de cuáles son los centros preparados en cada zona y/o que esa información esté bien accesible.

Tal como refirió la Dra. Orzuza, “en nuestra provincia hay centros bien preparados, otros que están avanzando, y está mejorando la conectividad para promover la Telemedicina: que un neurólogo a distancia pueda asistir a un equipo médico, sin necesidad de que haya especialistas en cada centro de salud. Este concepto de trabajo en red busca optimizar recursos y preparar el sistema para brindar la mejor atención posible del ACV”.

El Hospital San Bernardo aparece como el principal centro mencionado en la encuesta por quienes creen contar con atención especializada, mientras que en el interior emergen referencias puntuales como el Hospital Joaquín Castellanos (Güemes), el Hospital Domingo Perón (Tartagal), el Hospital San Roque (Embarcación) o el Hospital Corbalán (Rosario de Lerma). Sin embargo, las menciones son escasas y en muchos casos reemplazadas por respuestas genéricas como “el hospital más cercano”.

Actualmente, la Red provincial de TeleACV opera en 6 hospitales estratégicamente ubicados para alcanzar a la mayoría de la población (Salta Capital, Orán, Metán, Tartagal, Rosario de la Frontera y Cafayate). Integra la red un equipo interdisciplinario de profesionales capacitados en la detección de ACV y utiliza la telemedicina para conectar rápidamente con neurólogos, asegurando una evaluación especializada a tiempo.

“Hoy el esfuerzo debe estar puesto en la construcción de esta red provincial activa, con rutas de derivación claras y capacitación continua del personal de emergencia; no alcanza con tener infraestructura: se necesita coordinación, neurólogos, tiempos controlados y centros designados como referencia regional, pero la buena noticia es que estamos dando pasos activamente en ese camino”, concluyó la Dra. Orzuza.