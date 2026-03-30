Descubren a dos "mulas" que intentaban ingresar al país con 200 cápsulas de cocaína ingeridas

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas lograron desarticular dos intentos de contrabando de cocaína en la frontera norte del país. Como resultado del procedimiento, dos ciudadanos bolivianos -un hombre y una mujer- fueron detenidos cuando intentaban ingresar a la Argentina con casi 200 cápsulas de droga ingeridas.

El operativo se llevó a cabo en el Área de Control Integrado (ACI) La Quiaca–Villazón y se inició con la inspección de un ómnibus de larga distancia proveniente de Bolivia. Durante los controles de rutina, el personal aduanero detectó actitudes sospechosas en dos pasajeros, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

Tras ser interrogados, ambos fueron trasladados a las oficinas de la Aduana ubicadas en el Puente Internacional Horacio Guzmán, donde se les practicó un escáner corporal. El estudio no intrusivo permitió detectar la presencia de cuerpos extraños en la zona abdominal, aunque los implicados negaron haber ingerido cápsulas.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó el traslado de los sospechosos al Hospital Dr. Jorge Uro de La Quiaca. Allí, mediante estudios de rayos X, se confirmó la presencia de elementos extraños en sus organismos, por lo que quedaron internados bajo custodia.

El peso total

Horas más tarde, ambos evacuaron un total de 192 cápsulas -96 cada uno-, cuyo contenido fue sometido a pruebas que arrojaron resultado positivo para cocaína. El peso total de la sustancia incautada fue de 2.218 gramos, lo que equivale a más de un kilogramo transportado por cada persona.

Según estimaciones oficiales, el valor de la droga supera los 47 millones de pesos. La sustancia fue secuestrada en su totalidad y los dos involucrados quedaron detenidos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 866 del Código Aduanero, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión por el delito de contrabando de estupefacientes.