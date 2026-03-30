El club San Martín abre su consultorio jurídico para la comunidad

En un esfuerzo por acercar el acceso a la justicia y brindar un servicio fundamental a la comunidad, el club San Martín anunció la apertura de un consultorio jurídico barrial comunitario. Esta iniciativa, que busca ofrecer asesoramiento legal a quienes más lo necesitan, abrirá sus puertas a partir de mañana miércoles.

El espacio estará disponible en las instalaciones del club, Siria 49, de 09.30 a 12.30 horas y está dirigida a socios y personal del club, como a los vecinos de la zona. Los asistentes podrán realizar consultas sobre diversas áreas del derecho, como Familia, Sucesiones, Contratos y Accidentes de Trabajo.

El consultorio gratuito estará a cargo de los Dres. Maximiliano Fernández y Gonzalo Molinati.

Para aquellos interesados en obtener mayor información o realizar consultas previas, se ha habilitado un número de contacto: 3875366707.