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Nacionales

Confirman el bono de $70.000 en abril para jubilados que cobran la mínima

Al refuerzo se le suma el aumento del 2,9% de la prestación.
Martes, 31 de marzo de 2026 01:28
La jubilación mínima ascenderá a $380.319,31 en abril.

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El Gobierno nacional oficializó ayer el pago en abril del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, con el objetivo de amortiguar el impacto de la inflación en los ingresos más bajos.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se abonará durante el cuarto mes de 2026 a través del organismo previsional.

El refuerzo se suma al incremento del 2,9 por ciento correspondiente a la actualización por movilidad previsional, que va en línea con la inflación.

Precisiones

Según el texto oficial, el bono alcanzará a quienes cobran la jubilación mínima, además de los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo prestaciones por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

El adicional no será descontado ni computado para otros conceptos.

Con la actualización y el refuerzo, la jubilación mínima ascenderá a $380.319,31 y, con el bono incluido, llegará a $450.319,31.

En el caso de las PNC por invalidez y vejez, el monto será de $336.223,52, mientras que las pensiones para madres de siete hijos alcanzarán el mismo total que la mínima. Por su parte, la PUAM se ubicará en $374.255,44.

El bono mantiene el mismo valor que se viene otorgando desde marzo de 2024 y se acreditará de manera automática en la cuenta habitual de los beneficiarios.

Cabe recordar que, para aquellos jubilados y pensionados que superen la mínima, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

 

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