El adolescente homicida no puede ser imputado

En medio de la conmoción que provocó el caso, muchos se sorprendieron al saber que el atacante, de 15 años, no será imputado por el crimen de Ian Cabrera ni por las lesiones que le provocó a otros alumnos.

"Se trata de un menor no punible según la legislación vigente, por lo que, dentro del marco legal, se buscará garantizar una respuesta adecuada y de contención", explicó el ministro Pablo Cococcioni. Esto se debe a que la reforma sancionada de la ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad aún no está vigente, porque se estableció que el plazo para que ello ocurra sea de 180 días desde su publicación.

Madre

Majo Berger, madre de una alumna de cuarto año del colegio Mariano Moreno, contó que su hija escuchó una primera detonación cuando esperaba que sonara el timbre para ir a izar la bandera. Primero pensó que era una broma, pero al escuchar la segunda alertó a sus amigas: "Chicas, corramos porque esto es un arma de fuego". Luego escucharon dos o tres tiros más dentro del patio interno. "Les tiraba al bulto a los chicos", dijo.

Carolina Morel, docente, habló del trabajo que hizo el equipo docente para contener la situación en medio del caos. "Vivimos momentos de terror, en los que no sabíamos qué iba a pasar", dijo.

Tras el suceso trágico, la conmoción fue inmediata y, con ella, la pregunta urgente: ¿bullying? Todavía no lo sabemos, como tampoco sabemos si en su familia atravesaban una situación compleja. Lo que sí es una certeza es que cuando un chico sufre, hay señales. El problema es que muchas veces no llegan a convertirse en palabras, o no encuentran quién las escuche. Quedan atrapadas en ese territorio que los chicos conocen bien: donde se calla para no quedar expuesto, para no perder pertenencia o porque, simplemente, no confían en que algo cambie.