Kicillof pidió a Milei que intervenga ante la suba de los combustibles

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa ayer, en la que celebró que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revirtió la condena por 16.000 millones de dólares contra Argentina por la expropiación de YPF: "Este fallo pone las cosas en su lugar", manifestó.

El mandatario provincial utilizó el habitual encuentro de los lunes con la prensa para ratificar su postura sobre la nacionalización de la petrolera en 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, y remarcó que fue una "decisión soberana y estratégica" y que actuó conforme a la Constitución Nacional.

"Llamo al Gobierno Nacional a que cuide el bolsillo de la gente. Que YPF sea nacional sirve, entre otras cosas, para tener una política en torno al precio interno de los combustibles", sostuvo en un punto que fue relacionado con el incremento del precio de los combustibles.

"Ahora es total responsabilidad de la administración de (Javier) Milei seguir defendiendo a la Argentina como corresponde si hay una nueva instancia, si es que insisten los demandantes", explicó.

"El fallo de la Justicia de EEUU es una resolución que también implica prudencia, una prudencia a la que invito a las autoridades argentinas y al presidente Milei. Si alguien insiste en que este fallo está mal hecho, sigue dando argumentos para apelaciones a los demandantes. Insisto en que observar al Presidente darle la razón a quienes querían quedarse con YPF o quienes querían una indemnización absolutamente desproporcionada, es riesgoso además de ser contrario al interés nacional.

En la misma línea, sostuvo que el Presidente debería "pedir perdón" por haber apoyado la postura de los fondos buitre y por "utilizar el juicio con fines electorales". Asimismo, reafirmó que YPF es clave para el desarrollo nacional y acusó al Presidente de "no entender" el objetivo de que la petrolera permanezca en manos del Estado.

El gobernador enfatizó que los argumentos de la defensa argentina siempre fueron consistentes y que el resultado judicial desmiente "años de mentiras" impulsadas por sectores de la oposición. Remarcó que la expropiación de YPF se hizo "a través de una ley" que se votó por "amplia mayoría" en el Congreso", con excepción de los representantes del PRO que se opusieron": "Al igual que Milei, creen que todo debe privatizarse para funcionar mejor".

"Una vez que recuperamos las acciones, un accionista minoritario que había contraído una serie de créditos fue a la quiebra. Ahí apareció un fondo buitre que inició un proceso legal, pretendiendo hacer valer el estatuto de la empresa por sobre la Ley y la Constitución Nacional", afirmó Kicillof.