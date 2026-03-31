Ratifican que los conductores ebrios pagan sus gastos

El gobernador Gustavo Sáenz volvió a poner el foco en la responsabilidad al volante y advirtió que los conductores que manejen alcoholizados y provoquen siniestros deberán afrontar los costos de su atención médica. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde remarcó: "En Salta las reglas son claras: el que maneja alcoholizado y provoca un siniestro, paga".

El mensaje del mandatario se dio tras dos hechos recientes que generaron preocupación. "Un vuelco en la circunvalación y un vehículo que cayó al vacío en el acceso a la ciudad. Ambos casos tienen algo en común: conductores bajo los efectos del alcohol", señaló.

Sáenz recordó que la Ley 8.477, impulsada en diciembre de 2024, establece que los gastos derivados de este tipo de hechos ya no serán cubiertos por el sistema público. "Con esta ley, esos costos ya no los pagan todos los salteños. Los paga quien actúa con irresponsabilidad", sostuvo. Además, remarcó: "No es solo una medida económica, es una decisión de justicia y de responsabilidad social".

Uno de los siniestros ocurrió en la madrugada del domingo sobre la Circunvalación Oeste. Las imágenes del hecho, que se viralizaron en redes sociales, evidenciaron la violencia del impacto. Si bien no hay aún información oficial detallada, trascendió que al menos dos personas habrían sido trasladadas en código rojo, lo que da cuenta de la gravedad del episodio.

El otro siniestro se produjo el jueves por la noche en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1593, entre la empresa Plumada y el expeaje Aunor. Allí, un automóvil cayó al vacío tras una maniobra brusca.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió heridas de consideración y fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Ambos casos, según remarcó el gobernador, reflejan el riesgo que implica conducir bajo los efectos del alcohol. "En Salta elegimos cuidar la vida y ordenar. El que no cumple, se hace cargo", concluyó Sáenz.

28 familias destruidas

En lo que va del año suman 28 las personas que perdieron la vida en distintos siniestros viales en toda la provincia. Los números fríos quizás no signifiquen mucho, pero detrás de cada víctima fatal hay una familia que queda destrozada.

El 2026 arrancó convulsionado con un proyecto presentado en la Cámara de Diputados que pretende rediscutir la tolerancia 0 al alcohol y que se vuelva a contemplar 0,5 gramos de alcohol en sangre. Esta situación generó un rechazo de plano por parte de los familiares de víctimas de borrachos al volante. Por el momento no hay nada definido.