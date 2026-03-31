Sáenz fue a Morillo, afectado por la crecida del Bermejo

A casi un mes del desborde del río Bermejo, la situación en Rivadavia Banda Norte continúa siendo crítica y con múltiples frentes abiertos. Las primeras imágenes del avance del agua comenzaron a registrarse a principios de marzo y, desde entonces, cientos de familias quedaron afectadas en una de las zonas más vulnerables de la provincia, con viviendas dañadas, caminos anegados y comunidades enteras aisladas.

En ese contexto, el gobernador Gustavo Sáenz se trasladó ayer a Coronel Juan Solá (Morillo) para supervisar en territorio el operativo integral de asistencia y reforzar las acciones articuladas con el municipio. "Estamos en Morillo, en territorio, acompañando a las familias afectadas por la crecida del río Bermejo y supervisando el operativo integral que venimos desplegando desde el primer momento. Nada reemplaza estar, escuchar y dar respuestas concretas", expresó el mandatario.

Durante la jornada, Sáenz mantuvo una reunión de trabajo con el intendente local Ariel Arias, el ministro de Desarrollo Social Mario Mimmessi y el cantante Christian Herrera, oriundo de la zona, quien a través de su fundación "Morillo Canta por los Niños" viene acompañando las tareas de asistencia y visibilizando la situación que atraviesan las comunidades.

El 19 de marzo pasado, Herrera había realizado un fuerte reclamo público que expuso la situación estructural de la zona, más allá de la emergencia. "Estamos fuera del sistema, hermano", lanzó. En sus declaraciones a un canal local, cuestionó la falta de acceso a la salud: "Que Morillo tenga por lo menos un pediatra, un ginecólogo, un neurólogo… no hay". Incluso dejó una frase que reflejó el desánimo de la comunidad: "No vamos a ver el cambio que todos anhelamos". Días después lo recibió Sáenz en Finca Las Costas.

Mientras tanto, el operativo oficial continúa desplegándose en territorio con un fuerte componente logístico. Según datos oficiales, ya alcanzó a 430 familias distribuidas en más de 50 parajes del sur del municipio, donde se entregaron alimentos, agua potable y forraje para animales. Para garantizar la llegada de la asistencia, se implementaron operativos por vía terrestre, aérea y fluvial, debido a las dificultades de acceso que presenta la zona tras la crecida del río.

Las tareas incluyeron además operativos de rescate, apertura de caminos y asistencia logística en sectores completamente aislados. Equipos de Defensa Civil trabajaron en el despeje de rutas y en el traslado de insumos, mientras que desde el área de Producción se distribuyeron 14.000 kilos de forraje para sostener la actividad de pequeños productores afectados por la falta de pasturas.

En paralelo, se realizaron operativos de documentación a través del Registro Civil, que permitieron asistir a más de 200 personas, en su mayoría integrantes de comunidades originarias, facilitando el acceso a trámites esenciales en medio de la emergencia.

Por su parte, Sáenz hizo hincapié en la necesidad de sostener una planificación a largo plazo para revertir las condiciones estructurales de la región. Mencionó la importancia de mejorar la conectividad, garantizar rutas de acceso y ampliar servicios básicos como la atención sanitaria y bancaria, en una zona donde las distancias y el aislamiento profundizan las dificultades.

"Seguimos estando donde más se necesita, con un Estado presente, cerca de la gente y trabajando con compromiso y responsabilidad", sostuvo el gobernador.