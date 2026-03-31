General Mosconi: murió atrapado entre las rejas de una casa abandonada

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Un hombre fue hallado sin vida en el barrio Belgrano, en la localidad de General Mosconi, tras quedar atrapado en las rejas de una vivienda abandonada.

Según relataron vecinos, la víctima, de apellido Pedroza, quedó con la mitad del cuerpo atascado entre los barrotes del inmueble. Las primeras versiones indican que habría intentado ingresar a la propiedad cuando ocurrió el hecho.

En la zona lo identificaban como una persona conocida por reiterados hechos delictivos.

Personal de bomberos trabajó en el lugar para liberar el cuerpo, que permanecía atrapado en la estructura metálica.

De acuerdo con el resultado de la autopsia, la causa de muerte fue asfixia por compresión, producto de haber quedado atrapado durante un tiempo prolongado. La investigación continúa para establecer con mayor precisión las circunstancias del hecho.