Rosario de Lerma vive un fin de semana de fe, cultura y comunidad con una amplia agenda por Semana Santa

Rosario de Lerma ya comenzó a transitar la Semana Santa con una intensa agenda religiosa, cultural y comunitaria que convoca a vecinos y visitantes. El puntapié inicial fue la presentación de la obra musical "La Pasión", que se desarrolló en un Centro de Convenciones colmado de familias rosarinas, marcando el inicio de una serie de actividades pensadas para compartir la fe, las tradiciones y el encuentro comunitario.

Feria de productores y la ruta del Choclo

Como parte de las propuestas especiales, este miércoles 1 de abril se llevará adelante en la Plaza Central la Feria de Productores "La Ruta del Choclo", de 9 a 13 horas. Allí los vecinos podrán adquirir productos regionales y comidas típicas de vigilia como humitas, empanadas de choclo, panificados, quesos y conservas, en una iniciativa que busca fortalecer el trabajo de emprendedores y productores locales.

Ese mismo día, la Municipalidad invita a participar de una jornada especial en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se realizará en el barrio Islas Malvinas con actividades previstas desde la 18:00 horas hasta la medianoche, incluyendo mateada comunitaria, acto protocolar, desfile de instituciones y clubes del barrio, feria gastronómica y festival artístico con participación de emprendedores locales.

Homenaje oficial por Malvinas

Además, el Jueves Santo (2 de abril) se desarrollará la conmemoración oficial del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. Las actividades comenzarán con una misa y continuarán con el acto oficial en la Plaza Central, con la participación de instituciones educativas, organizaciones y vecinos de la ciudad.

Celebraciones religiosas centrales

Las actividades religiosas tendrán su punto culminante el Domingo de Pascuas con una misa conjunta en el Centro de Convenciones a horas 11:00, celebrada por las parroquias Nuestra Señora del Rosario y Santa Rita, en conmemoración de la resurrección de Cristo.

Bajo el lema "La Semana Santa es un tiempo de gracia para abrir el corazón y salir al encuentro de Jesús y de los demás", la Parroquia Nuestra Señora del Rosario difundió el cronograma general de celebraciones que incluye la Misa de la Cena del Señor, adoración eucarística, momentos de oración, la Celebración de la Pasión del Señor y el tradicional Vía Crucis.

Por su parte, la Parroquia Santa Rita también anunció las actividades previstas para el fin de semana santo, entre ellas la vigilia de adoración, el Vía Crucis representado, la Vigilia Pascual y la misa de Domingo de Resurrección.