Tras el ciberataque masivo, Salud de Salta asegura que no hubo nuevas vulneraciones

En medio de la preocupación generada por el ciberataque masivo que afectó a organismos públicos en todo el país, el Ministerio de Salud Pública de Salta emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la población: no se registraron nuevas vulneraciones en los sistemas informáticos de la cartera sanitaria.

Las autoridades precisaron que los archivos pertenecen al programa nacional Sumar de Salta y datan de junio de 2025. Según informaron oficialmente, tras una auditoría realizada en conjunto con la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, confirmaron esta información.

La verificación fue realizada mediante un acta de comparecencia ante la fiscal penal Sofía Cornejo, en la que participaron el coordinador de Asuntos Legales del ministerio, Ricardo Carpio, y la subsecretaria de Tecnología, María Solá.

Sin impacto en SAFESA

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la infraestructura crítica no fue comprometida y que los sistemas continúan funcionando con normalidad.

En ese sentido, destacaron que los servicios de salud, incluyendo plataformas como SAFESA, operan bajo protocolos de monitoreo constante para garantizar la protección de la información de los pacientes.