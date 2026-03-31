En dos días, el Sub-13 salteño convirtió 21 goles en Mundialito de España

Luego de la aplastante victoria en el inicio del Mundialito que se juega en Cataluña, la Selección Sub-13 de Salta apabulló al Seleccionado de México y se encamina a jugar mañana la definición de la fase de grupo.

Es que ayer, el campeón nacional que conduce el técnico Alejandro Frezzotti goleó 8 a 0 al seleccionado mexicano en la segunda fecha de la zona 24 del certamen que se disputa en la localidad de Costa Dorada.



Cabe destacar que el debut jugado ayer, los salteños golearon 13 a 0 al Barcelona y hoy tuvo un nivel superlativo en la primera etapa jugando con una presión alta sumado a la efectividad en la red anotando cuatro goles. El seleccionado tuvo tenencia de balón y manejó el partido desde el inicio adueñándose de la mitad de la cancha destacando la solidez defensiva y el orden táctico.



“Estamos muy bien y contentos por el triunfo en donde seguimos levantando el nivel de competencia en el torneo y ahora tendremos dos partidos en una sola jornada donde estamos mentalizados para seguir creciendo”, dijo Frezzotti.



Los goles fueron anotados por Fabián Alfaro en dos oportunidades, Beron Bautista en dos ocasiones mientras que convirtieron Junior Reyes, Thiago Tello, Lautaro Fernández y Mirko Jara para la contundencia del seleccionado que sumó su segunda victoria.



Salta, con puntaje ideal, tendrá jornada doble este miércoles 1 de abril ya que a las 10.15 horas enfrentará a Cambrils, mientras que a las 18 horas cerrará la fase de grupo frente al Liverpool de Inglaterra.