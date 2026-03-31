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Salta

La Municipalidad busca recuperar gastos y acciona contra responsables de siniestros

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial aseguran que ya se realizaron acciones legales con éxito en al menos ocho reclamos judiciales.
Martes, 31 de marzo de 2026 18:28

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La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, busca el beneficio de los salteños en todo momento. Tal es así que dispone una iniciativa que busca que los responsables de siniestros que afecten el patrimonio de la ciudad asuman los costos de reparación. 

Desde el área aseguran que ya se realizaron acciones legales con éxito en al menos ocho reclamos judiciales. Con esto se busca cuidar los recursos de los contribuyentes, garantizando que los fondos municipales sean utilizados para seguir creciendo. 

El procedimiento administrativo comienza de manera inmediata tras el siniestro, brindando una instancia de mediación para que los conductores o sus compañías de seguros realicen el pago correspondiente. 

En los casos donde no se logra un acuerdo rápido o existe una negativa por parte de las aseguradoras, la Municipalidad impulsa acciones legales directas. 


Estas medidas forman parte de un plan integral de ordenamiento urbano que busca reducir la siniestralidad. Al exigir que el responsable afronte el impacto económico de sus actos, se refuerza el compromiso con la responsabilidad ciudadana y la preservación de los bienes que pertenecen a todos los vecinos.

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