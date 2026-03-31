El Ente Regulador impulsa proyectos para limitar cargos en las facturas de servicios

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta presentó ante la Cámara de Diputados dos proyectos de ley con el objetivo de ordenar el sistema energético provincial y establecer límites a los cargos que se incluyen en las facturas de servicios.

Las propuestas apuntan a regular tanto el funcionamiento del sector como el impacto económico que tienen distintos conceptos en las boletas que reciben los usuarios, en un contexto marcado por la preocupación por los aumentos.

Ordenamiento del sistema energético

El primero de los proyectos propone la adhesión parcial de la provincia a la Ley Nacional N° 24.065, con algunas excepciones específicas. La iniciativa busca adecuar la actividad energética local a los lineamientos nacionales, pero respetando las particularidades del esquema regulatorio de Salta.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es avanzar hacia un sistema más claro y ordenado, en línea con las normativas vigentes a nivel país.

Límites a tasas en la factura de luz

El segundo proyecto se enfoca en uno de los puntos más sensibles para los usuarios: la inclusión de tasas municipales en la factura de energía eléctrica.

La iniciativa plantea que estos cargos solo puedan incorporarse cuando los municipios no hayan aplicado aumentos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. De esta manera, se busca evitar incrementos que superen la evolución de la inflación.

Esta propuesta se vincula con la Ley Provincial N° 8.457, sancionada en octubre de 2024, que ya establece que las tarifas de energía eléctrica y agua potable no pueden aumentar por encima del IPC. Ahora, el Ente busca extender ese criterio a otros conceptos incluidos en la boleta.

Defensa del usuario

Desde el organismo aclararon que la medida no avanza sobre la autonomía de los municipios, sino que fija condiciones para la inclusión de tasas en la facturación del servicio eléctrico, especialmente en los convenios de recaudación con la empresa distribuidora.

En ese marco, el presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, explicó: “Lo que estamos buscando es poner un límite. Es decir, así como energía eléctrica, agua potable y cloaca tienen en su tarifa un límite en la inflación, que también lo tengan todos aquellos que quieren cobrar sus servicios por intermedio de esta factura”.

Y agregó: “Esta es una manera de ayudar a que todo suba de una manera razonable y no en base a capricho. Seguimos trabajando en defensa de los usuarios”.