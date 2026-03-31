La remodelación del Monumental costará 145 millones de dólares: todos los detalles

River dio otro grandísimo paso de cara a la nueva megaobra en el Monumental, que incluirá la ampliación y el techado del mismo. Mediante un comunicado oficial, el club anunció el resultado de la licitación y el monto total, luego de que la Comisión Directiva apruebe el proyecto por unanimidad el pasado 5 de marzo.

La obra fue adjudicada a la empresa Grupo ENG S.A y costará 145 millones de dólares más IVA. Esta cantidad comprende la ejecución de la nueva bandeja 360° y el techado integral, así como los costos asociados a equipamiento, dirección de obra y seguridad.

Con esta remodelación, el estadio del Millonario alcanzaría una capacidad de 101.000 espectadores. 77.000 en plateas y 24.000 en populares. Desde el cuadro de Núñez compartieron algunas imágenes que muestran como se vería el recinto una vez finalizado.

En el render compartido se observan las 13 filas que habrá en la flamante quinta bandeja, las nuevas columnas con ascensores, la cubierta traslúcida y sonora, la banda roja sobre el techo y el "mirador monumental".

Conseguida la aprobación, la dirigencia procederá a convocar a una Asamblea Extraordinaria de Representantes de Socios para tratar la cuestión.

En caso de que todo salga como está previsto, los trabajos comenzarán en mayo y avanzarán sustancialmente durante el parate de 40 días por el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.