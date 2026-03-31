Zigarán interventor de Aguas Blancas: "Si con el plan Güemes secuestraron 7 toneladas de droga pasaron por Argentina 193 que no se detectaron"

La llegada de la ministra de seguridad de la Nación a la ciudad de Salta Alejandra Monteoliva nuevamente despertó el reclamo de quienes, en el lugar de los hechos y todos los días, ven las deficiencias enormes que presentan los dos pasos internacionales con Bolivia en la provincia de Salta como son Aguas Blancas- Bermejo y Salvador Mazza- Pocitos respecto del comercio de frontera, el descontrolado tráfico vecinal fronterizo, la inseguridad y lo peor de todo, el tráfico hacia el territorio nacional de sustancias prohibidas que usando cualquier estrategia logran introducir las bandas organizadas desde Bolivia

Adrián Zigarán interventor primero de Salvador Mazza y actualmente de la localidad fronteriza de Aguas Blancas refirió que "desde hacen unos 6 meses que la nación no nos convoca, no nos pregunta, no nada. Quizás cuando la ministra Monteoliva viene a Salta se reúne con autoridades provinciales pero a nosotros jamás, estimo yo que porque somos críticos y exponemos datos que responden únicamente a la realidad de todos los días".

Siete toneladas incautadas y 193 que ingresaron a territorio nacional



Zigarán consideró que "hoy se tendría ya que estar lanzando el Plan Güemes II porque el que está, se está diluyendo. Entre los meses de diciembre 2024 y 2025 según dicen las informaciones del ministerio de Seguridad de la Nación se secuestraron 7 toneladas de cocaína proveniente de Bolivia. Pero si analizamos el simple dato que lo conocen los organismos de seguridad de varios países, de que Bolivia produce 400 toneladas, 200 de las cuales tiene como ruta la República Argentina, nos están faltando interceptar 193 toneladas. De manera que incautar 7 toneladas que es un enorme volumen visto por sí solo, es nada comparado con todo lo que pasó por el territorio nacional con destino a Europa, básicamente. Y es que si hay algo que el tráfico de sustancias prohibidas tiene es creatividad y recursos ilimitados ante una estrategia en nuestro país que presenta enormes deficiencias que se ven con solo observar un rato el movimiento diario en este paso internacional".

Zigarán puso como ejemplo: "Desde hace algunos meses que estamos viendo que las cargas provenientes de Bolivia han mutado hasta transformarse en "encomiendas" que no las controla absolutamente nadie, algo bastante novedoso y que aquí no sucedía. Los camiones que las transportan llegan al Puesto ( de la Gendarmería Nacional) 28 de Julio y por supuesto que los gendarmes no se van a poner a revisar a mano 300 encomiendas que lleva cada camión. Desde acá salen selladas y embaladas para cualquier punto del país y llegan tranquilamente a destino. Como los gendarmes no cuentan con un scanner para camión como tienen en Salvador Mazza mandar cualquier cargamento ilegal entiendo que resulta mucho más sencillo que llevarlo en un auto o camuflado en la carrocería de cualquier unidad como solía hacerse, con la ventaja que un camión lleva toneladas de carga pero reitero, uno de los pasos de mayor actividad de Argentina como es Aguas Blancas no cuenta con un scanner para camiones".

En el puesto 28 de julio en Aguas Blancas el único elemento de revisión con que Gendarmería nacional cuenta "es un scanner de bultos por tanto los vehículos chicos bajan los bultos, pasan el scanner y del otro lado vuelven a cargarlos pero eso no sucede con los grandes camiones sencillamente porque no hay con qué ejecutar ese control" graficó el interventor de Aguas Blancas quien detalló que "si bien en Salvador Mazza cuentan con uno hay toda una controversia porque no lo opera Gendarmería sino otro organismo nacional como es la aduana".

Una zona totalmente liberada



Para Zigarán el paso Aguas Blancas- Bermejo es una suerte de zona liberada " porque nación no se quiere ocupar de que las chalanas paguen absolutamente nada cuando están sobre el río Bermejo. No le pagan al municipio, ni a la provincia ni a la nación por el trabajo que realizan y ponen las tarifas que a los chalaneros se les ocurre. Desde el primer día de la intervención le pedimos a la Directora de áreas de frontera e hidrovías Virginia Cornejo que se ocupe de varios temas pero no lo quiere hacer o hace una negación de toda la problemática. Los bolivianos prohíben la compra de productos argentinos cuando desde acá se les compra millones por día, hace pocas semanas armaron unas dársenas de piedra que casi rozaban la orilla argentina pero Cornejo no dice nada, ni opina aunque con eso casi se modificó el curso del río con todo lo que eso significa para las poblaciones ribereñas. Mi opinión es que de temas de frontera esta señora no sabe nada y no entiende nada, por eso para los que estamos en zona de frontera es un problema, casi un clavo que tenga injerencias porque a veces se aparece bajándole directivas a los gendarmes que son erróneas porque la premisa en el plan Güemes siempre fue reprimir el narcotráfico y controlar el contrabando. Pero ella entiende otra cosa y si los gendarmes siguen sus directivas vamos a terminar en incidentes graves como cuando estaba Bullrich que los bagalleros secuestraron a 4 gendarmes y tuvo que intervenir el obispo para que los liberen" describió Zigarán.

Un enviado de la Comunidad económica europea



Otro de los aspectos que planteó el interventor de Aguas Blancas fue la imposibilidad material de que "los que combaten el narcotráfico, una actividad ilícita que cuenta con ilimitados recursos económicos, ganen 800 mil pesos y no tengan ni obra social. Un gendarme de 25 años de servicio gana un millón 200 mil por eso para mi modo de ver, esto de la lucha sin cuartel contra el narcotráfico es solo un relato. Si la ministra vino a conocer la realidad de Salta o hacer un balance se lo podríamos haber dado nosotros como se lo dimos a un enviado de la Comunidad Económica Europea que la semana anterior estuvo en este lugar para conocer la realidad. El interés de estos funcionarios que se fueron con la información real, es porque saben que la droga que sale de Bolivia, vía Argentina llega a los puertos de Europa, en especial de Esá{a y ellos quieren abordar el problema desde la raíz porque son serios y de verdad los preocupa el tráfico de sustancias prohibidas. Mi propuesta a este gente fue que se construya un puente peatonal para reemplazar a la actividad de las chalanas y se llevaron esa inquietud porque nosotros lo vemos, ellos lo vieron: los controles al menos en este paso es una joda, no existen" cerró el interventor de Aguas Blancas.