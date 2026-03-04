El Gobierno nacional denuncia a Formosa

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, apuntó contra el la administración de Formosa mediante una intimación, tras un presunto caso de adoctrinamiento infantil.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia se inició por la difusión de un video en el que se observa a un grupo de niños entrevistar al mandatario provincial, Gildo Insfrán, durante el acto de inauguración del establecimiento y de inicio del lectivo.

La cartera elevó una nota formal al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, exigiendo precisiones sobre lo ocurrido en la EPEP N° 548 "Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez".

Para la cartera nacional, el acto de inicio del ciclo lectivo e inauguración del establecimiento fue utilizado como una plataforma de "promoción político-partidaria" con niños como protagonistas.

El conflicto estalló tras la viralización de un video donde se observa a un grupo de alumnos de primaria entrevistar al gobernador Insfrán. Según la denuncia oficial, las preguntas y comentarios de los menores mostraron una "marcada carga de propaganda" orientada a enaltecer la figura del mandatario provincial.