Hay un brote de chikungunya en Salta: ya son 51 los casos confirmados

El Ministerio de Salud Pública informó que ya se registraron 51 casos confirmados de fiebre Chikungunya en la provincia, en el marco de un brote con epicentro en la zona fronteriza. El anuncio se realizó en el hospital San Vicente de Paul, con la participación de autoridades provinciales, municipales y equipos de salud.

El coordinador de Epidemiología, Francisco García Campos, detalló que 34 casos corresponden al departamento San Martín, con 30 concentrados en Profesor Salvador Mazza. En el departamento Orán se confirmaron 11 casos, de los cuales 9 pertenecen a Aguas Blancas y 2 a la ciudad de Orán. Además, se notificaron 2 casos en Anta, 2 en Capital, 1 en Rosario de la Frontera y 1 en Rosario de Lerma.

Ante el aumento de diagnósticos sin antecedentes de viaje, las autoridades confirmaron la existencia de transmisión local. Desde el inicio de la semana, equipos del Programa de Vectores trabajan junto a los municipios de Orán, Salvador Mazza y Aguaray en la eliminación de criaderos, aplicación de BTI en recipientes no removibles y asistencia técnica para mitigar el impacto del virus.

El martes 17 de marzo se realizará una capacitación destinada al personal del hospital San Vicente de Paul y a equipos de distintas áreas operativas del norte provincial. La jornada abordará la aplicación de BTI como herramienta de control vectorial.

En Orán, la gerente del hospital San Vicente de Paul, Silvia Gutiérrez, informó que el establecimiento mantiene activo el protocolo de vigilancia epidemiológica. "Actualmente, en nuestra área operativa tenemos 11 casos positivos. Contamos con personal médico y de enfermería alerta en Aguas Blancas y consultorios de febriles disponibles en todos los centros de salud de Orán para la toma de muestras y notificación inmediata", señaló.

Salta y Bolivia trabajan de forma conjunta

Autoridades sanitarias de Argentina y Bolivia mantuvieron una reunión binacional en la ciudad de Bermejo para analizar la evolución de la fiebre Chikungunya y el dengue en la zona limítrofe. El encuentro tuvo como eje coordinar estrategias conjuntas de prevención, vigilancia y control ante el escenario epidemiológico en la frontera norte.

Por la provincia de Salta participaron equipos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica y de la Subsecretaría de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública, junto a referentes sanitarios de áreas operativas fronterizas. Por Bolivia asistieron autoridades del Servicio Departamental de Salud (SEDES), coordinaciones de frontera y representantes del municipio de Aguas Blancas.

Durante la jornada, las partes acordaron fortalecer el trabajo articulado entre ambos países para intensificar acciones de promoción, prevención y control en una región con alta circulación de personas y riesgo sanitario compartido.