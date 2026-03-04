Planteo de la UIA tras el discurso del Presidente

La Unión Industrial Argentina (UIA) salió ayer al cruce luego del discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, y utilizó una frase del ex mandatario Carlos Pellegrini, quien había afirmado que "sin industria no hay Nación".

"Expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato", advirtieron desde la organización industrial.

Señalaron que varias empresas, en especial las PyMEs "están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo".

La UIA manifestó su postura mediante un comunicado de prensa que difundió en sus redes sociales y utilizó una frase del ex presidente Carlos Pellegrini, quien además fue uno de los impulsores para la creación de la organización industrial.

El texto se publicó luego de la reunión que tuvieron los representantes de las uniones industriales del Norte con el Comité Ejecutivo de la UIA. En la misma, expresaron sus "preocupaciones" y solicitaron el apoyo de la UIA para "implementar medidas de aliento a la actividad industrial".

"Esta región (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), que tiene la cuarta parte de la población argentina, exhibe el peor poder adquisitivo del país, y la falta de inversiones privadas queda evidenciada en el bajo nivel de trabajo registrado en el sector privado, lo que redunda en un elevado empleo público".