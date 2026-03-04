Un hombre mató a su hijo de 17 años e hirió a otro

Un hombre asesinó a puñaladas a uno de sus hijos, un adolescente de 17 años, e hirió de gravedad a otro tras mantener una pelea con ambos en una casa del Barrio Sarmiento en Santiago del Estero, tras lo cual se dio a la fuga, pero fue detenido horas después de ocurrido el hecho.

Según información de los medios locales, el trágico episodio ocurrió pasadas las 22:30 del domingo en una vivienda ubicada en el cruce de Inti Huasi y Granadero Saavedra del citado barrio y el agresor fue identificado como Miguel "Simpson" Noriega, de 40 años.

El hecho

En la citada casa y por causas que se investigan, se produjo una pelea de Noriega con sus dos hijos y, como consecuencia de la misma, uno de los jóvenes, identificado como Benja, murió en el lugar, mientras que su hermano, apodado "Pollo", sufrió graves heridas y fue trasladado al Hospital Regional donde permanecía internado en Terapia Intensiva.

Huyó

Tras el ataque, el sujeto se escapó por Granadero Saavedra hacia Lavalle, aunque fue detenido durante la madrugada de este lunes tras un operativo llevado a cabo por personal de Homicidios y Delitos Complejos.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Luján González Garay, mientras se realizaban las pericias correspondientes para intentar esclarecer por qué ocurrió el trágico enfrentamiento.