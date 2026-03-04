Cuatro exposiciones abren este viernes la temporada 2026 del MAC

El Museo de Arte Contemporáneo de Salta (MAC), Zuviría 90, da inicio a su calendario anual con una propuesta que reúne cuatro exposiciones simultáneas. Desde este viernes, a las 20, el público podrá recorrer un itinerario que transita desde la rigidez de los metales hasta la delicadeza del bordado, en una apuesta por visibilizar materialidades y perspectivas que definen el arte contemporáneo de la región.

Las muestras permanecerán abiertas hasta fines de abril.

Lo sólido en la paradoja

La exposición "Lo sólido en la paradoja" presenta un diálogo entre la tucumana Leonor Asar y la cordobesa Pilar Garzón Duarte, bajo la curaduría de Cecilia Quinteros Macció. La muestra desafía la percepción convencional de los materiales constructivos como la madera, el acero y la piedra.

Mientras Asar utiliza su formación arquitectónica para crear estructuras que remiten a saberes ancestrales y espacios habitables como refugio y permanencia, Garzón Duarte interviene la rigidez del metal para trazar cartografías que parecen desafiar la gravedad.

Juntas, logran que lo denso se vuelva sutil, transformando la materia en vehículo para explorar lo intangible. La exposición invita a percibir el espacio más allá de los objetos, proponiendo que lo sólido se transforme en territorio sensible.

Asar nació en Tucumán, se dedica a la pintura, el dibujo y lo objetual. Egresada como arquitecta en la U.N.T, desde el 1997 realiza exposiciones en espacios independientes, museos y galerías en Tucumán y Buenos Aires, otras provincias argentinas y en el extranjero. Piezas suyas se encuentran en colecciones privadas en Argentina, Estados Unidos, España, Uruguay, Malasia, Singapur, y también en bancos y entidades oficiales.

Garzón Duarte es cordobesa. Inicia su acercamiento al arte desde su infancia. Realiza la carrera de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Córdoba, también Fotografía y Gestión Cultural. Sus obras se encuentran en distintas colecciones, tanto en Córdoba como en otras provincias del país.

Derivas

Pablo Guiot expone Derivas de un patrón sobre paisajes inciertos, con curaduría de Javier Soria Vázquez. La muestra interpela los sistemas de orden en las sociedades contemporáneas y explora el concepto de "patrón" no solo como repetición estética, sino como estructura de poder y control en un territorio de fricción.

El artista trabaja en dos dimensiones: la poética y la política. En la primera, la repetición no busca ser exacta; introduce pequeñas fisuras y derivas que permiten que el orden se disuelva en la incertidumbre del paisaje. En la dimensión política, el patrón actúa como figura de mando que se impone, revelando las tensiones entre las normas establecidas y aquello que se resiste.

La exposición invita a interrogar el orden impuesto a la experiencia y a descubrir grietas incluso en lo más rígido.

Guiot nació en San Miguel de Tucumán y estudió en la Escuela de Bellas Artes de la UNT. Cuenta con muestras individuales como La lógica del capricho (Galería Biomba, Tucumán, 2025) y Un logar Otro (Galería Cecilia Caballero, Buenos Aires, 2024), entre otras. Vive y trabaja en Tucumán y fue galardonado en el Salón Nacional de Artes Visuales.

Casa-Invernadero

La sensibilidad hacia lo vivo y lo doméstico llega con Casa-Invernadero, muestra de Mónica García Capisano, con curaduría de Patricia Godoy y textos de Margarita Lotufo Valdés. La exposición explora el cuidado, la siembra y el resguardo de lo vital.

A través del dibujo, la acuarela y el collage, su trabajo se nutre de dos conceptos centrales: la casa como refugio de semillas y el invernadero como espacio de protección. Con una mirada amorosa y paciente, la artista propone un vínculo con el entorno basado en el gesto cotidiano de cuidar y sembrar para el futuro. La muestra se convierte así en un diálogo entre arquitectura y naturaleza.

García Capisano es salteña. Su obra nace de una relación profunda con la naturaleza y con lo manual, heredada del campo y de su historia familiar. El jardín aparece como origen, ritual diario y espacio de observación. Lejos de prejuicios sobre lo figurativo, sus flores funcionan como una declaración de principios y una invitación a que el espectador se transporte a ese rincón y se haga preguntas.

Tácticas de una congregación

El Proyecto V.A.C.A. presenta Tácticas de una congregación, de Roma Barros, una propuesta que cruza el arte textil con la pintura para reinterpretar la identidad salteña.

Licenciada en Artes y gestora de El Club del Bordado, Barros propone habitar un "tiempo lento" a través del trabajo manual. Sus bordados y objetos funcionan como un gesto de resistencia sensible frente a la inmediatez contemporánea, uniendo tradición heredada y expresión actual. En ese cruce, activa la memoria y el oficio como territorios vivos.

Barros nació en Salta, vivió en Tucumán y Buenos Aires y actualmente reside en su ciudad natal. Licenciada en Artes por la Universidad Nacional de Tucumán, se dedica a la docencia, la producción visual y a la restauración y conservación de obras de arte. Desde su espacio móvil, El Club del Bordado, reivindica esta práctica como eje transversal y ancestral.