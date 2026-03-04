Juana Repetto respondió a las críticas y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto

A dos semanas del nacimiento de su tercer hijo, Timoteo, Juana Repetto volvió a utilizar sus redes sociales para hablar con franqueza sobre la maternidad, los cambios físicos del posparto y las críticas que recibió por su apariencia. La actriz decidió exponer algunos de los mensajes agresivos que le enviaron usuarios y respondió con una reflexión sobre los estereotipos estéticos que aún pesan sobre las mujeres.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto suele compartir en Instagram distintos aspectos de su vida cotidiana, especialmente su experiencia como madre. Sin embargo, en los últimos días la situación se volvió más tensa luego de que comenzara a recibir numerosos comentarios negativos sobre su físico tras el nacimiento de su bebé.

Cansada de los ataques, decidió publicar capturas de pantalla con algunos de los mensajes que le dejaron en redes. Entre ellos aparecían frases como “cada vez más fea e infumable”, “qué fea” o “estás fea y gorda”. A partir de esas publicaciones, la actriz expresó su indignación y puso el foco en el origen de muchos de esos comentarios.

“Siempre estos comentarios vienen de otras mujeres”, escribió. Para Repetto, ese dato resulta especialmente doloroso porque evidencia que la crítica estética entre mujeres sigue siendo una práctica extendida. “Es tremendo. Acabás de parir, lo saben perfectamente y te dicen ‘fea y gorda’. Y encima se ríen. Tristísimo”, agregó.

Además de responder a los ataques, la actriz publicó un video en el que mostró su cuerpo tal como está a dos semanas del parto. Desde su casa y con total naturalidad, habló sobre los cambios físicos que atraviesa en esta etapa.

“Este es mi cuerpo después de dos semanas de parir. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese”, expresó en la grabación. Mientras hablaba, de fondo se escuchaba el llanto de su bebé recién nacido. Con humor, comentó: “El bebé me llama”.

En el mismo video también se refirió a los cambios corporales que dejó el embarazo. “Clavé unos kilos de más. ¿Qué va a hacer?”, dijo con sinceridad. Luego levantó ligeramente la remera para mostrar la cicatriz de la cesárea, una imagen que pocas figuras públicas suelen compartir en redes sociales.

La publicación cerró con una frase que resume el mensaje que intenta transmitir desde hace años sobre la maternidad: “Real life”.

No es la primera vez que Juana Repetto se pronuncia sobre los estándares de belleza que recaen sobre las mujeres después de tener hijos. En sus embarazos anteriores también eligió mostrar los cambios físicos y emocionales del proceso sin idealizaciones ni filtros.

A través de sus redes, la actriz suele visibilizar aspectos del posparto que muchas veces quedan fuera de las redes sociales: la panza blanda, la hinchazón, las marcas en el cuerpo o el cansancio de los primeros días con un recién nacido.

Según explicó en distintas oportunidades, su intención es mostrar una versión más realista de la maternidad y romper con la presión social que muchas mujeres sienten por “recuperar” rápidamente su cuerpo después de dar a luz.