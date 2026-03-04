PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
5 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

concejal denunciado
Femicidio de Dalma Bataches
Javier Milei
el juego del calamar
Gran Hermano Generación Dorada
Franco Colapinto
chayanne en argentina
Torneo Apertura
Liga Argentina de Básquet
Servicio doméstico
concejal denunciado
Femicidio de Dalma Bataches
Javier Milei
el juego del calamar
Gran Hermano Generación Dorada
Franco Colapinto
chayanne en argentina
Torneo Apertura
Liga Argentina de Básquet
Servicio doméstico

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Club el Tribuno

Sobredosis de Soda - Stereo Tour 2026 2x1 con Club

Miércoles, 04 de marzo de 2026 16:48
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Sobredosis de Soda Stereo Tour 2026 - Un Homenaje Emocional al Legado de Soda Stereo

La banda tributo Sobredosis de Soda Stereo se encuentra en gira por Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa con su espectáculo "Stereo Tour 2026", un homenaje potente y emocional a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati.

"Stereo Tour 2026" es una experiencia en vivo fiel al universo Soda, con una propuesta artística cuidada e inédita que combina la fidelidad sonora excepcional con una puesta en escena moderna y actual. La banda busca revivir la magia de las composiciones de Soda Stereo y conectar con el público de manera profunda.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD