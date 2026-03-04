Sobredosis de Soda - Stereo Tour 2026 2x1 con Club

inicia sesión o regístrate.
Sobredosis de Soda Stereo Tour 2026 - Un Homenaje Emocional al Legado de Soda Stereo
La banda tributo Sobredosis de Soda Stereo se encuentra en gira por Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa con su espectáculo "Stereo Tour 2026", un homenaje potente y emocional a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati.
"Stereo Tour 2026" es una experiencia en vivo fiel al universo Soda, con una propuesta artística cuidada e inédita que combina la fidelidad sonora excepcional con una puesta en escena moderna y actual. La banda busca revivir la magia de las composiciones de Soda Stereo y conectar con el público de manera profunda.