Chacho Coudet, en su presentación como DT de River: “No vine a un cumpleaños”

Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado como el nuevo director técnico de River y realizó una clara advertencia en la conferencia de prensa: “No vine a un cumpleaños”.

Coudet, que llega luego de desvincularse del Alavés de España, reconoció que está “muy contento de que se haya dado esta situación. Ahora simplemente hay que empezar a trabajar”, e hizo énfasis en que “no vine a un cumpleaños, pero hay que descontracturar un poco porque desde la tensión es muy difícil”.

Con respecto a la situación de River, adelantó que “trataremos de ver a qué aspectos necesitamos darles mayor importancia. Estoy convencido de que hay un gran plantel y de que las cosas van a salir bien”, y continuó: “No puedo anticipar nada. Simplemente que vamos a trabajar mucho y que tengo total confianza en este plantel. Empieza una camino lindo y con mucha ilusión”.

De todas maneras, reconoció que “seguramente necesitamos recuperar niveles y la ayuda del hincha. Sé que este club exige mucho, pero necesitamos estar todos juntos. Sé lo que conlleva estar en este lugar, hay que ganar campeonatos”.

“Sabía que los caminos se podrían cruzar. Creo que a veces las cosas están escritas. Lamentablemente con la salida de Gallardo, que no es algo que me ponga feliz, pero me puso acá y estoy muy contento y con mucha ilusión”, añadió el “Chacho”, que tendrá su tercera experiencia como director técnico en la Argentina luego de Rosario Central y Racing.

Otro de los aspectos que tocó fue el de la competencia de los jugadores para ganarse la titularidad: “Necesitamos que sea sana porque es lo único que va a elevar el nivel. Voy a tratar de recuperar el mejor nivel de cada uno”.

Por otra parte, subrayó que “el crecimiento del club es un avance tremendo y sigue construyendo un camino para ser algo todavía mejor desde la infraestructura”.__IP__

“No dejo de ver el fútbol argentino, acostándome bastante tarde y durmiendo menos, pero eso también te hace sentir más cerca y seguir acompañando lo que es el torneo”, finalizó Coudet, quien además sentenció que “si no reseteamos, se nos va a poner cuesta arriba”.

Coudet reveló que habló con Gallardo: “Me hizo muy bien”

El nuevo director técnico de River, Eduardo “Chacho” Coudet, reveló durante su presentación que habló con su antecesor, Marcelo Gallardo.

Durante la conferencia de prensa, Coudet reconoció que “no es una situación fácil, se ha ido el entrenador más ganador en la historia del club”.

Sin embargo, reveló que “somos medio a la antigua y lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo, a quien le agradezco de corazón por sus palabras que me hicieron muy bien”.

Coudet tendrá la difícil tarea de llenar el vacío que dejó la renuncia de Gallardo, quien tuvo dos ciclos como director técnico de River y en el primero de ellos escribió las páginas más gloriosas en la historia del club al ganar 14 títulos.

River será el tercer club que dirija Coudet en la Argentina, luego de sus experiencias en Rosario Central (2015-2016) y Racing (2018-2019).