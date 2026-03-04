PUBLICIDAD

4 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

VIDEO. Boca goleó a Lanús 3 a 0 y recuperó terreno en la zona A del torneo Apertura

Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, en dos oportunidades, marcaron los goles del xeneize.
Miércoles, 04 de marzo de 2026 22:58
Boca le está ganando a Lanús por 3 a 0, en la Fortaleza granate, por el partido pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura. Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, en dos oportunidades, son los autores de los goles del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

El xeneize abrió el marcador a los 14 minutos, con un remate desde el borde del área del mediocampista Santiago Ascacibar, que se desvió en el defensor José Canale y entró por el ángulo izquierdo del arquero Nahuel Losada.

En 29 minutos, un buen pase filtrado habilitó el desborde por izquierda del delantero Tomás Aranda, cuyo centro atrás fue desviado hacia el medio por Losada, aunque permitió que Merentiel cabecee al gol ante el arco libre. 

Partido en desarrollo...

 

El minuto a minuto de Lanús vs. Boca

