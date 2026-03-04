Derrota de Salta Basket en el Delmi: cayó 82-75 ante Sportivo Suardi

En una nueva presentación por la Liga Argentina de básquet, Salta Basket sufrió una dura derrota como locales frente a Sportivo Suardi, que se impuso por 82 a 75 y logró igualar la serie entre ambos equipos. El conjunto santafesino ratificó su gran momento y alcanzó su octava victoria consecutiva.

Impulsados por una racha de siete triunfos consecutivos, los visitantes comenzaron mejor el encuentro y se quedaron con los dos primeros cuartos. A partir de rápidas transiciones ofensivas y una sólida presencia física en la zona pintada, Sportivo Suardi logró sacar diferencias frente a un equipo salteño que cometió varios errores y tuvo dificultades para frenar los avances rivales.

En ese tramo inicial, Salta Basket no encontró los caminos para contrarrestar los ataques del rival ni el acompañamiento necesario para no depender exclusivamente del extranjero Chance Hunter, quien fue el principal anotador del equipo en la primera mitad. El primer cuarto finalizó con una mínima ventaja para la visita (14-13), mientras que en el segundo período la diferencia se amplió y el descanso largo llegó con un 25-16 favorable a los santafesinos.

Tras el entretiempo, el equipo dirigido por Ricardo De Cecco mostró otra actitud. Con una defensa más intensa y mayor efectividad en los lanzamientos, especialmente desde la línea de tres puntos, Los Infernales lograron equilibrar el desarrollo del juego. El público en el estadio Delmi acompañó la reacción del equipo, que se quedó con el tercer cuarto por 28 a 23 y volvió a meterse en partido.

Sin embargo, cuando parecía que el conjunto salteño podía inclinar la balanza a su favor, Sportivo Suardi volvió a mostrar su eficacia ofensiva. Con casi un 50 por ciento de efectividad en tiros de campo y un notable 63 por ciento en dobles, los santafesinos sostuvieron la ventaja en el tramo final.

El tridente conformado por Fino, Calderón y Martínez fue determinante para la victoria visitante: entre los tres aportaron 51 puntos. Salta, en cambio, luchó hasta el cierre pero no logró sostener sus mejores pasajes de juego y terminó pagando caro la irregularidad ante un rival que atraviesa un gran presente.

Ahora los infernales tendrán rápidamente una nueva oportunidad para recuperarse. Este viernes volverán a jugar como locales en el estadio Delmi, donde recibirán a Santa Paula de Santa Fe desde las 21.30, en otro compromiso exigente de cara a la recta final de la fase regular y la pelea por los puestos de playoffs.