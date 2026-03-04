Servicio doméstico: cuánto se paga por hora en marzo de 2026

Los salarios del servicio doméstico en Argentina tuvieron una nueva actualización tras el acuerdo entre el Gobierno, sindicatos y representantes de empleadores del sector. El incremento definido es del 3% en total, dividido en 1,5% para febrero y otro 1,5% para marzo de 2026, aplicado sobre los valores vigentes.

Además del aumento, el acuerdo incluye el pago de un bono extraordinario de hasta $20.000, cuyo monto varía según la cantidad de horas trabajadas por semana. Este extra se paga tanto en febrero como en marzo y busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, los salarios del sector están regulados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y se dividen en cinco categorías principales, con valores diferentes según el tipo de tarea y si la trabajadora se desempeña con retiro o sin retiro.

A continuación, los valores mínimos del servicio doméstico para marzo de 2026, según categoría.

Salarios de empleadas domésticas en marzo 2026

Primera categoría – Supervisores/as

$4.013,30 por hora con retiro

$4.382,63 por hora sin retiro

$500.649,26 por mes con retiro

$556.024,76 por mes sin retiro

Segunda categoría – Personal para tareas específicas (cocineros/as o tareas especializadas)

$3.807,87 por hora con retiro

$4.161,54 por hora sin retiro

$466.154,67 por mes con retiro

$517.277,03 por mes sin retiro

Tercera categoría – Caseros/as

$3.599,86 por hora

$455.160,14 por mes

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

$4.012,14 por hora con retiro

$3.599,86 por hora sin retiro

$455.160,14 por mes con retiro

$505.578,34 por mes sin retiro

Quinta categoría – Personal para tareas generales (limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar)

$3.599,86 por hora con retiro

$3.348,37 por hora sin retiro

$410.773,52 por mes con retiro

$455.160,14 por mes sin retiro

Bono para empleadas domésticas en marzo 2026

El acuerdo salarial también contempla el pago de un bono extraordinario, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana:

Hasta 12 horas semanales: $8.000

Entre 12 y 16 horas semanales: hasta $11.500

Más de 16 horas semanales: hasta $20.000

Este bono se abona tanto en febrero como en marzo y alcanza a todas las categorías del régimen de casas particulares.

Modalidades de contratación del servicio doméstico

El régimen contempla dos formas principales de contratación:

Con retiro: la trabajadora no vive en el domicilio del empleador y cumple horarios establecidos.

la trabajadora no vive en el domicilio del empleador y cumple horarios establecidos. Sin retiro: la persona reside en la vivienda donde trabaja y suele tener mayor disponibilidad horaria.

En ambos casos, el empleador debe registrar la relación laboral ante la AFIP, pagar aportes previsionales, obra social y ART, además de respetar la Ley 26.844, que regula los derechos laborales del sector.

El monto de aportes y contribuciones depende de la cantidad de horas trabajadas por semana. Para quienes superan las 16 horas semanales, los aportes incluyen jubilación, obra social y cobertura de riesgos del trabajo.