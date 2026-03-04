PUBLICIDAD

19°
4 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Salta

"Trepada al cerro San Bernardo" por el Día de la Mujer, este domingo

La jornada es organizada por CAVeS (Círculo de Atletas Veteranos de Salta) y se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, en lo que será una nueva prueba de calle de 4,5 kilómetros. El evento busca promover la actividad física.
Miércoles, 04 de marzo de 2026 08:54
Como desde el inicio de la actual gestión, la Municipalidad de Salta reafirma su compromiso con la promoción del deporte y el acompañamiento a las iniciativas que fomentan la vida saludable.

En este marco, invita a los vecinos a participar de la "Trepada al Cerro San Bernardo", una prueba de calle que tendrá lugar el domingo 8 de marzo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El evento es organizado por CAVeS (Círculo de Atletas Veteranos de Salta) y apoyado por el municipio. La competencia, propone un recorrido de 4,5 kilómetros. La largada está programada para las 8 desde la calle Talavera 50, punto desde el cual los atletas iniciarán el ascenso hacia la cima del cerro.

Desde la organización informaron que las categorías están divididas por edades para asegurar una competencia equitativa: desde jóvenes de 16 años hasta categorías de más de 60 años en damas y más de 70 en varones.

El costo de la inscripción es de $20.000, e incluye medalla finisher para quienes completen el desafío, además de premios especiales para los tres primeros puestos de cada división.

Los interesados en participar u obtener mayor información sobre el proceso de pago y requisitos médicos pueden comunicarse al teléfono 0387 418-9094.
 

